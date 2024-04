Ana Beatriz Oliveira* Ações de patrocinadores marcam o Paulistão 2024 e transformam experiência dos torcedores

A grande decisão do Paulistão Sicredi 2024 será neste domingo (7). Palmeiras e Santos irão disputar o título no Allianz Parque, sendo o segundo e decisivo jogo do torneio. Além da competitividade dentro de campo, a edição foi marcada pelas ações inéditas desenvolvidas para os patrocinadores.

O campeonato contou com um grande número de marcas patrocinadoras, que deram um show nas ativações, como: Assaí, Betano, Bis, BYD, Claro, Clear, Corfio, Cruzeiro do Sul, Embracon, Esportes da Sorte, Novibet, Paybrokers, Pixbet, Sicredi, Sportingbet, Swift.

Inclusive, Swift fará a última ativação do seu patrocínio oficial do Paulistã, com o tour da taça da competição. Neste sábado (6), uma das lojas em São Paulo receberá Paulo Nunes, ex-jogador do Palmeiras. O evento estará aberto aos torcedores das 11h às 16h, na Rua Desembargador do Vale, 748, no bairro da Pompeia (SP) Paulo Nunes estará no local das 12h às 14h. A patrocinadora oferecerá para os clientes que forem à unidade uma degustação de churrasco.

Nas primeiras rodadas do Paulistão Sicredi, uma ação inovadora chamou a atenção de quem estava assistindo às transmissões das oito partidas: um totem foi colocado próximo aos bancos de reservas e exibiam imagens em tempo real da transmissão dos jogos. A ação foi realizada pela Claro, Federação Paulista de Futebol (FPF) e coordenada pela LiveMode, e aconteceu pela primeira vez em uma partida de futebol no mundo.

Outra ativação que se destacou foi a da BIS com o VAR, apelidada de ‘BISbilhotando’. Além da ação da Novibet e o gol; as substituições da Esportes da Sorte, e o ‘Craque do Jogo Sportingbet’. As ações valorizaram ainda mais os parceiros e o campeonato.

Fora de campo, algumas inovações foram apresentadas ao público dos estádios e aos que acompanharam os duelos de casa. O LED duplo contínuo foi usado pela primeira vez no Brasil e beneficiou em visibilidade e aplicação de marca, os 16 patrocinadores.

BIS e VAR – BISbilhotando

Sicredi – Body-Cam

A “body-cam”acompanha a entrada dos árbitros, oferecendo ao torcedor uma perspectiva que só quem está dentro do gramado pode ter.

Star+ – Samurais de Xogum

Iniciativa no cerimonial de entrada da partida entre Corinthians x Santo André com os personagens da série. Caracterizados de samurais, fizeram a escolta da equipe de arbitragem.

Assaí – loja

O Assaí montou uma loja dentro do gramado do MorumBIS. A ação levou para dentro de campo a experiência que os clientes vivem no dia a dia.

Clear – ‘A regra é Clear: Zero Caspa’

A Clear, durante o intervalo do jogo entre Corinthians x São Paulo, fez com que um série de pontos brancos invadiram o gramado. A partir daí, enquanto uma bandeira com a frase “A regra é Clear: Zero Caspa”, o Squad Clear retirava os pontos brancos e deixava o gramado perfeito novamente.

Claro – transmissão ao vivo no campo

O totem da Claro, pela primeira vez no mundo, exibiu a transmissão da partida que acontecia no campo, ao vivo, para quem estava na beira do gramado. A comissão técnica e os jogadores reservas podiam checar a partida pela tela e enxergar o jogo por outro ângulo.

BYD – Carro elétrico

A BYD, por três jogos do Paulistão Sicredi, colocou um carro elétrico no gramado com um papel muito importante: carregar as placas de LED no gramado.

Para além dos 90 minutos, a FPF intensificou também a criação de conteúdos originais. Parte fundamental ao complementar a experiência do torcedor no âmbito digital, a federação se inspirou no que tem sido produzido no mercado estrangeiro, adequando ao cenário brasileiro e aproveitando históricas únicas que apenas o esporte oferece. As parcerias com a Turma da Bola, focada no público infantil, e com a Portuguesa são bons exemplos disso.

