Adnews Patrocinador do Flamengo, Mercado Livre apresenta “Placa-Gandula” na Final do Campeonato Carioca

Nova iniciativa do maior e-commerce do Brasil busca otimizar logística de reposição de bolas no campo.

Quem assistiu a primeira partida da final do Cariocão entre Flamengo e Nova Iguaçú acompanhou um jogo mais ritmado, com a bola mais tempo em campo. Isso porque o Mercado Livre , patrocinador do Flamengo, em parceria com a GUT, levou ao estádio uma inovação inesperada. Usando as placas de publicidade posicionadas estrategicamente em campo, o Mercado Livre ajudou os gandulas presentes na partida a repor as bolas aos jogadores. A “Placa-Gandula” foi utilizada no primeiro jogo da final, no último sábado (30), e estará presente também na partida que definirá o campeão carioca, no próximo domingo, dia 7 de abril, no estádio do Maracanã.

Inovações tecnológicas já são uma realidade no futebol e têm desempenhado um papel fundamental no avanço e na melhoria do esporte. Entre eles, a Tecnologia da Linha do Gol (TGL) e o Árbitro Assistente de Vídeo (VAR). “Placa-Gandula” é mais uma ferramenta que irá proporcionar uma experiência inovadora para os torcedores e para os jogadores. Criada pela GUT, a ação une o inusitado ao esporte que é paixão nacional e ainda usa de forma disruptiva uma mídia já tradicional no esporte que são as placas dentro do campo. Além de reforçar de maneira criativa um dos principais atributos do Mercado Livre, a entrega rápida, a campanha faz parte de uma ampla agenda da marca para conectar os brasileiros com uma de suas grandes paixões, o futebol. Veja o vídeo abaixo:

View this post on Instagram A post shared by Mercado Livre (@mercadolivre)

O head de Branding do Mercado Livre, Iuri Maia, ressalta que a empresa tem ampliado a presença em patrocínios e ativações que entreguem uma experiência e narrativa de marca conectada as atividades e áreas de interesse na vida das pessoas. Segundo ele, o território de esporte e entretenimento é um dos pilares dessa estratégia e com essa ação eles reforçam para os consumidores atributos como envio rápido, de forma criativa, inovadora e relevante para um público engajado e apaixonado por esportes.

“A Placa Gandula materializa a entrega rápida do Mercado Livre, elevando a tradicional placa de publicidade de campo, que antes era mera espectadora, para o papel de participante ativa no espetáculo. É a tecnologia do Mercado Livre em ação, trazendo de volta a bola para o campo e contribuindo para um jogo ainda mais dinâmico”, destacam Rapha Borges e Rafa de Miranda, Diretores de Criação da GUT São Paulo.

Ficha Técnica

Agência: GUT São Paulo

Anunciante: Mercado Livre

Produto: Institucional

Títulos: Ballboard – Placa Gandula

Território: Nacional

CCO: Bruno Brux

ECD: Tiago Abreu, Pedro Araujo, Murilo Melo

Creative Directors: Rapha Borges e Rafael de Miranda

Creatives: André Prestes, Carolina Ribeiro, Jorge Lucas, Junior Santos, Mariane Almeida

CEO: Valéria Barone

Head of Account: Alessandra Visintainer

Regional Account Director: Natalia Noya

Account Director: Raphaela Guillen

Account Manager: Giovanna Falvino

Head of Strategy: Gisele Bambace

Strategy Director: Gabriela Sanchez

Strategy Manager: Bruno Facundes

Strategy Supervisor: Angel Pinheiro

Head of Creative Content: Nathalia Capistrano

Content Director: Adriana Boghosian

Content Strategists: Isabella Ribeiro

Influence Strategists: Jaqueline Lima

Head of Media & Effectiveness: Douglas Silveira

Media Director: Dennis Grassi

Media Manager: Mayara Garcia

Media Supervisor: Thaiz Gallina, Raquel Tavernari

Media Coordinator: Dayanne Veríssimo, Alinne Lopes, Wes Santos

Media Assistant: Nátaly Góes

Head of Operations: Claudia Nakahara

Project Manager: Isabella Quaglio, Bruna Oliveira

Head of Production: Mônica Siqueira

Production Director: Rafael Motta

Production Manager: Thais Schroder

Producer: Thiago Alonso

Secretária de Produção: Lia Satiro

PR Director: Bárbara Lima

PR Team: Renato Rogenski, Jéssica Oliveira, Giovanna Pereira – CDN

Filmmaker São Paulo: Diego Romero

Filmmaker Rio de Janeiro: Pedro Rossi Siqueira da Silva

Assistente Filmmaker Rio de Janeiro:: Gabriel Soares Guimarães

Editing and Motion: Cesar Macedo, Gabriel Prado e Rômulo Ramos

Produção de Áudio: Dragonfly

Aprovação do cliente: Iuri Maia, Stephanie Romeiro, Laryssa Rocha Monteiro

