McLanche Feliz lança brinquedos inspirados em atividades do cotidiano do McDonald's

Agora todos podem brincar de Méqui! A edição deste mês do McLanche Feliz traz brinquedos inspirados nas atividades realizadas dentro dos restaurantes do McDonald’s , proporcionando diversão para toda a família ao simular a experiência de se sentir dentro da cozinha mais famosa do mundo.

Ao todo, a campanha conta com 6 brinquedos, cada um representando uma das ações realizadas pelos colaboradores do McDonald’s no dia a dia. A iniciativa permite que os pais e os pequenos se inspirem nas miniaturas, brincando de ser parte da equipe de atendimento dos restaurantes.

A experiência completa de Brincando com Méqui conta com: caixa registradora, que permite tomar pedidos com um escâner de QR Code; chapa, que quando com a tampa fechada e estando com o botão do meio pressionando, muda a cor dos hambúrgueres, imitando o preparo; máquina de bebidas, com dispensador de água ou suco e mini copos de papel; acessórios de equipe, com chapéu, crachá e microfone, transformando qualquer um em um verdadeiro colaborador do McDonald’s; McLanche Feliz, permitindo montar o próprio sanduíche com um conjunto de elementos do menu; e drive-thru, com amplificador de voz que permite ouvir a distorção clássica dos atendimentos.

Os brinquedos já podem ser encontrados nas unidades do McDonald’s, em todo o Brasil, pelo Peça e Retire, drive-thru ou no próprio restaurante, pelos totens de autoatendimento e no balcão. Também é possível garantir os brinquedos sem sair de casa, basta pedir pelo app do McDonald’s e aproveitar o McDelivery.

A novidade está aliada ao cardápio do McLanche Feliz, que está em constante evolução e oferece opções com baixo teor de sódio, gorduras e açúcares. Para mais informações sobre essa e outras iniciativas, acesse a página do McLanche Feliz.

