Samsung disponibiliza Galaxy AI para mais smartphones e tablets

A Samsung anuncia a disponibilidade global, inclusive no Brasil, dos novos recursos de inteligência artificial Galaxy AI para os smartphones das linhas Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5. Os tablets Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra também recebem a atualização.

O Galaxy AI estará disponível de maneira gradual nos dispositivos, por meio da atualização da interface One UI para a versão 6.1. Para verificar se a atualização com os novos recursos de Inteligência Artificial está disponível, basta seguir o seguinte o caminho: em Configurações, clicar em Sobre o Telefone/Sobre o Tablet; e depois em Atualização de Software.

Lançado em janeiro de 2024, o Galaxy AI possibilita uma experiência de usuário diferenciada ao incluir a inteligência artificial em tarefas cotidianas, como ligações e mensagens. Com a ‘Tradução Simultânea’ e o recurso Intérprete, é possível traduzir em tempo real conversas para 13 línguas diferentes; com o ‘Chat Inteligente’ e ‘Notas Inteligentes’, além da tradução, a Inteligência Artificial corrige a gramática e o tom das mensagens; e com a ‘Edição Generativa’, é possível deletar, redimensionar e reposicionar objetos nas fotos, preencher fundos e muito mais.

Além disso, as funções de pesquisa são aprimoradas por meio do ‘Circule para Pesquisar no Google’, que gera resultados de pesquisa intuitivos com um gesto rápido de movimento circular. E para otimizar a rotina de trabalho e estudos, as pessoas agora podem contar com recursos como o ‘Assistente de Transcrição’, que transforma áudios em textos.

“O Galaxy AI não apenas abre as portas para uma nova era de Inteligência Artificial móvel, mas também coloca o poder da inovação nas mãos das pessoas, capacitando-os a explorar as possibilidades ilimitadas da tecnologia. E com essa nova atualização, democratizamos para ainda pessoas o acesso às facilidades que só a Inteligência Artificial pode oferecer”, comenta Antonio Quintas, vice-presidente sênior de Mobile Experience da Samsung para a América Latina.

Os smartphones das linhas Galaxy S23, Z Fold5 e Z Flip5 e os tablets da família Galaxy Tab S9 podem ser adquiridos com descontos especiais na loja oficial da Samsung ou nas lojas físicas da Samsung no país. Para outras informações sobre o Galaxy AI, visite a Samsung Newsroom Brasil e confira os conteúdos disponíveis sobre a ferramenta.

