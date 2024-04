Adnews Um novo Disney : streaming terá conteúdos Star e ESPN partir de 26 de junho

Plataforma disponibiliza diferentes planos de assinatura e reforça compromisso com controle parental.

A The Walt Disney Company Latin America acaba de anunciar que em 26 de junho de 2024, o Disney+ será relançado com uma oferta ampliada, adicionando o conteúdo de entretenimento geral do Star+ e esportes da ESPN , oferecendo aos assinantes do Disney+ uma experiência de streaming única e incomparável, dando acesso ao conteúdo da Companhia para todos os seus públicos em uma só plataforma.

Tudo em um só lugar

A partir desse relançamento, os assinantes poderão encontrar no Disney+ a proposta de entretenimento geral da Companhia em uma nova seção Star (incluindo títulos da Searchlight, 20th Century Studios e FX, além de produções originais inteiramente criadas na América Latina), bem como eventos ao vivo e a oferta da ESPN, a marca mais respeitada e reconhecida pelos fãs de esporte na região, na nova seção ESPN; além das séries, filmes e documentários disponíveis nas seções da Disney, Pixar , Marvel , Star Wars e National Geographic.

Entretenimento adequado para cada assinante

Os controles parentais do Disney+ irão garantir que a plataforma continue sendo uma experiência de streaming adequada para todos os membros da família. Os assinantes poderão criar perfis protegidos por um PIN e estabelecer, para certos perfis, limites de acesso baseados na classificação do conteúdo.

Novos planos de assinatura

Com esta nova experiência integrada, serão fornecidas diferentes alternativas de assinatura para que os assinantes tenham a máxima flexibilidade na hora de escolher uma opção que se adeque às suas preferências e necessidades, permitindo que cada vez mais pessoas possam aproveitar o vasto catálogo de conteúdos da The Walt Disney Company. Nesse sentido, a partir de 26 de junho, os consumidores poderão escolher entre três planos de assinatura no Disney+: Premium, Padrão e Padrão com Anúncios. Este último estará inicialmente disponível apenas na Argentina, Brasil, México, Chile e Colômbia, para ser integrado em pacotes de parceiros comerciais.

Se o Star+ não estiver disponível em um país específico da América Latina, então a partir de 26 de junho, apenas o Disney+ Premium estará disponível nesse território.

Em breve serão fornecidos mais detalhes, incluindo as características, os preços e as formas de acesso aos novos planos do Disney+.

Sobre os controles parentais do Disney+

O Disney+ dispõe de controles parentais que os assinantes podem configurar para assegurar que cada perfil tenha uma experiência adequada de acordo com a classificação do conteúdo em cada território. Os conteúdos com uma classificação superior à do perfil selecionado não serão exibidos ao explorar ou buscar conteúdo. Além disso:

É possível configurar um PIN de 4 dígitos para restringir o acesso de outras pessoas a um perfil específico. Uma vez ativada a proteção para a criação de perfis, será sempre solicitada uma senha para criar um novo perfil.

Os perfis infantis (já disponíveis e denominados “Modo Junior” dentro da plataforma) apresentam uma interface do Disney+ fácil de navegar que inclui apenas conteúdo adequado para todas as idades. Além disso, contam com a função de “saída protegida” para garantir que os menores não acessem outros perfis sem completar um desafio.

Após a integração, a classificação de conteúdo padrão para o novo assinante será de 18+, o que permitirá acesso ao catálogo completo. Quem já tiver perfis criados, simplesmente precisará verificar se a configuração dos mesmos se adapta ao conteúdo que deseja desfrutar.

