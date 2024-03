Adnews COI e Warner Bros. Discovery. firmam parceria de licenciamento de Looney Tunes

O Comitê Olímpico Internacional (COI) fechou um acordo global de licenciamento com a divisão de produtos de consumo da Warner Bros. Discovery. Fruto da aliança, serão lançados produtos das Olimpíadas com os personagens de ‘Looney Tunes’, entre eles, Pernalonga, Patolino, Gaguinho, Frajola, Piu-Piu e Papa-Léguas.

A parceria está dentro do famoso programa de licenciamento global do COI. Com a Warner, farão parte da coleção olímpica roupas, brinquedos, jogos, bolsas, peças de papelaria e equipamentos esportivos.

“Através da colaboração de licenciamento com a Warner Bros, o encanto dos personagens dos Looney Tunes irá contribuir para a nossa celebração dos valores olímpicos: o poder do esporte, o poder de criar amizades, de cultivar o respeito e de trazer o mundo junto na busca pela excelência”, comenta Anne-Sophie Voumard, diretora administrativa de Serviços de Televisão e Marketing do COI.

A Warner Bros também fechou com os Comitês Organizadores dos Jogos de Inverno de Milão e Cortina D’Ampezzo 2026 e dos Jogos de Verão de Los Angeles 2028. Também foram assinadas alianças para lançar produtos específicos para cada país com os Comitês Olímpicos Nacionais de Austrália, Nova Zelândia, Polônia, Espanha e México.

*Com informações do MKT Esportivo/Foto de capa: Divulgação/ COI

