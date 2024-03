Adnews Casa Bauducco passa por rebranding e adota novo conceito e identidade visual

Com o histórico de lançar tendências de consumo no mercado de cafeteria e um modelo de negócio robusto, a Casa Bauducco traz mudança de marca e apresenta nova experiência em loja física. O rebranding faz parte da estratégia da marca-mãe, Bauducco, de “contemporanização” da empresa, do conceito e portfólio à identidade visual.

André Britto, CMO da Bauducco, explica que a Casa Bauducco é uma frente de experiência direta com o público da companhia.

“Desde o começo das lojas físicas, em 2012, a Casa Bauducco é referência em trazer para seu segmento novos produtos e jornadas diferenciadas. Com o rebranding, a rede de franquias atualizou aquilo que é intrínseco: cultura italiana e contemporaneidade. Promovemos essa evolução entendendo a necessidade de atualização para manter nossa relevância, respeitando nossa origem. A nova cara da marca entrega uma jornada genuína, ainda mais potente e pulsante, ocupando um espaço de muito valor na memória afetiva dos consumidores”, destaca Britto.

O reposicionamento, feito pelo Grupo Alexandria, e a nova identidade visual desenhada pela Pharus, tangibiliza a proposta de italianidade, inerente à raiz da companhia. O novo logotipo apresenta design exclusivo inspirado nas típicas cafeterias do país. O icônico ‘B’ ganha um arco como elemento gráfico que se assemelha à portais arquitetônicos locais, mas também pode representar o contorno do carro-chefe da companhia, o panettone. A Casa Bauducco é a única que oferece esses forneados em fatias quentinhas durante o ano todo.

“Aqui na Alexandria somos apaixonados por branding e acreditamos que tudo em uma marca fala algo. A Casa Bauducco é um espaço especial, onde é possível vivenciar a experiência da marca-mãe de maneira única. Estamos felizes de dar ‘benvenuti’ à nossa Casa, agora mais aconchegante, convidativa e contemporânea, um lugar cada vez mais Bauducco”, diz Solange Ricoy, CEO e fundadora do Grupo Alexandria.

O novo layout da Casa Bauducco assinado pela Suite Arquitetos está mais clean, proporcionando uma experiência contemporânea.

“O objetivo é abrir as portas e convidar o público para entrar e experimentar o frescor e o calor de uma verdadeira experiência de um sentimento chamado casa”, complementa Britto.

Negócios

Atualmente, a Casa Bauducco, que oferece um espaço diferenciado que combina cafeteria e empório, possui mais de 150 lojas distribuídas em todo o Brasil. A repaginação pode ser vista na unidade do Shopping Eldorado (SP).

Renata Rouchou, diretora de Expansão da Casa Bauducco, comenta sobre a mudança.

“Como é a primeira vez que a rede passa por um rebranding, escolhemos realizar onde a primeira casa foi inaugurada, em 2012. Além disso, esse estabelecimento é uma operação própria da companhia. Uma virada de marca num ponto exclusivo se torna uma vitrine de segurança para o franqueado” conta Renata.

A empresa tem representatividade em cada cluster (diferentes segmentos do negócio) como shoppings, aeroportos, corporativo e em rua e cria soluções para cada nicho que atua.

“O público vai ver o nosso projeto concretizado muito rapidamente. O próximo a receber o novo visual é a unidade do nosso franqueado no Shopping Higienópolis (SP). Em seguida, a reformulação acontece na operação do Aeroporto de Guarulhos (SP). Em doze meses, 50 novas franquias e 50 unidades que estão em operação estarão repaginadas”, finalizou a diretora de Expansão.

O investimento inicial em uma franquia é a partir de R$ 450 mil, a depender do modelo e tamanho da unidade.

