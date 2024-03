Carla Schultz Dia Internacional da Síndrome de Down: Um farol de inclusão

No coração de março, o Dia Internacional da Síndrome de Down (21/03) surge não apenas como uma data de conscientização, mas como um farol de inclusão, desafiando o mundo a reconhecer e celebrar as contribuições valiosas de indivíduos com síndrome de Down. Este ano, a campanha internacional “ASSUME THAT I CAN” (tradução livre: assuma que eu posso), desenvolvida pela CoorDown – Coordenação Nacional das Associações de Pessoas com Síndrome de Down da Itália – em colaboração com a agência de Nova York, SMALL, redefiniu as fronteiras da publicidade e da representatividade.

Confira a campanha:

A campanha apresenta uma narrativa poderosa, centrada em uma jovem com síndrome de Down que desafia diretamente as expectativas limitadas que a sociedade frequentemente impõe a pessoas como ela. Com uma clareza emocional e uma determinação inabalável, a mensagem é clara: é hora de assumir que as pessoas com síndrome de Down podem alcançar seus sonhos e aspirações, assim como qualquer outra pessoa.

A importância dessa campanha se estende além de seu apelo emocional; ela lança luz sobre a necessidade crítica de inclusão genuína em todas as esferas da vida – da educação ao ambiente de trabalho, passando pela representação na mídia. Ao escolher destacar o potencial e as capacidades, em vez de se concentrar nas limitações, “ASSUME THAT I CAN” nos convida a reconsiderar nossas próprias percepções e preconceitos.

A abordagem criativa adotada pela CoorDown e pela SMALL exemplifica a força que a publicidade pode ter quando usada como uma ferramenta para a mudança social. Utilizando técnicas de storytelling emocionais, a campanha estabelece uma conexão direta com o público, incentivando uma reflexão profunda sobre os estereótipos que perpetuamos, muitas vezes sem perceber.

Não é de hoje que a CoorDown vem impactando o mundo com mensagens poderosas na publicidade. Há mais de uma década, a CoorDown, em colaboração com os criativos Luca Lorenzini e Luca Pannese e agências de publicidade como Small New York, Saatchi & Saatchi, Publicis OneTeam e FCB México, cria vídeos inovadores e ousados para o Dia Internacional da Síndrome de Down. Supervisionadas pela vice-presidente e responsável pela comunicação da CoorDown, Martina Fuga, essas campanhas já receberam quase cem prêmios – dezenas de Leões, incluindo 9 de ouro, no Festival Internacional de Criatividade de Cannes, D&AD Awards, ADCI Awards e New York Festival, entre outros. ¹

Concluir um artigo sobre uma iniciativa tão inspiradora como “ASSUME THAT I CAN” sem um chamado à ação seria uma oportunidade perdida. Portanto, convido cada um de vocês a não apenas refletir sobre as mensagens desta campanha, mas também a se tornar um agente ativo da mudança. Milhões de pessoas no mundo já assistiram à campanha, provando que uma publicidade bem-feita pode ter um impacto positivo significativo na sociedade.

A campanha “ASSUME THAT I CAN” nos lembra que, no coração da inclusão, está a crença no potencial ilimitado de cada indivíduo. À medida que nos esforçamos para construir uma sociedade onde a inclusão seja a norma e não a exceção, campanhas como esta desempenham um papel crucial em iluminar o caminho a seguir.

Na minha jornada pessoal como mãe de uma criança com síndrome de Down e especialista em diversidade e inclusão, posso garantir que a mensagem do vídeo é realmente poderosa! Muitas das dificuldades enfrentadas por pessoas com síndrome de Down e suas famílias são, na verdade, decorrentes de mitos e estereótipos. É essencial eliminar o capacitismo (preconceito contra a pessoa com deficiência) e promover uma verdadeira inclusão.

(Imagem de capa: iStock)

