Decathlon apresenta nova identidade e posicionamento de marca

A Decathlon , marca líder global multiespecialista de esportes, revela o seu novo propósito, ‘Move People Through the Wonders of Sport’ (Mover as pessoas através das maravilhas do esporte), e a estratégia por trás deste novo e ousado propósito de levar o esporte, de maneira inovadora e sustentável, para todos. Como parte dessa evolução, a Decathlon revela sua nova marca, incluindo uma nova e dinâmica identidade para o futuro, um novo logo, novo posicionamento e uma nova estrutura de marca.

Desde o início da sua história em 1976, a marca sempre acreditou no papel vital do esporte para ajudar as sociedades a serem mais saudáveis e felizes. E hoje, as pessoas precisam do esporte mais do que nunca.

Ao iniciar este caminho de transformação, a Decathlon escreveu a ‘North Star’, sua ambição de longo prazo para acelerar a missão para o bem da sociedade e do planeta. Guiados por esse propósito, a marca adota uma ambiciosa estratégia global, que engloba uma melhor experiência do cliente e foco central na jornada do consumidor, um forte compromisso com a sustentabilidade e uma modernização geral da empresa.

“Hoje é um marco muito especial na história e no futuro da Decathlon. Agora, mais do que nunca, o mundo precisa de esportes. A prática esportiva, em qualquer nível, possui um poder unificador e pode melhorar a saúde física e mental. Na Decathlon, queremos ter um impacto positivo nas pessoas, na sociedade e no planeta, movendo-as através das maravilhas do esporte. Temos propósitos sólidos e que todos, globalmente, estão comprometidos em segui-los. Nossa comunidade está unida e empenhada em permitir que todos pratiquem esportes nos seus próprios termos. Estou confiante de que a nossa estratégia ambiciosa, evoluindo a nossa forma de fazer negócios, garantirá que a Decathlon lidera a mudança, se consolidando como uma marca esportiva única e confiável”, pontua Barbara Martin Coppola, CEO global da Decathlon.

Nova identidade e portifólio de marca

A nova identidade da marca reflete o olhar para o futuro ao mesmo tempo que celebra seu passado. Juntamente com um azul dinâmico, a marca possui agora um novo logo, “the Orbit”, que expressa movimento, a ambição de alcançar novos patamares e circularidade, importante pilar do modelo de negócio sustentável da Decathlon.

Além disso, a marca está liberando todo o potencial da marca para levar o esporte para todos através de um portfólio de marcas novo e simplificado, com 9 category specialists: Quechua (montanha), Tribord (água e vento), Rockrider (ciclismo outdoor), Domyos (fitness), Kuikma (raquete), Kipsta (esportes coletivos), Caperlan (outdoor), Btwin (mobilidade urbana) e Inesis (golfe), e 4 experts brands: Van Rysel, Simond, Kiprun e Solognac.

Modelo de negócio baseado na sustentabilidade

Todo o bem que o esporte pode promover para a vida das pessoas e para a sociedade não pode ser feito às custas do planeta. Por isso, a Decathlon pretende ser uma força motriz em sustentabilidade e comprometeu-se a atingir o nível Net Zero até 2050. A empresa possui ainda metas ambiciosas de descarbonização como:

Redução de 20% nas emissões absolutas de CO2 até 2026

42% de redução em CO2 absoluto em 2030, e atingir o Net Zero até 2050.

Fortemente empenhada em alcançar a sua ambição, a Decathlon, pelo segundo ano consecutivo em 2023, conseguiu obter crescimento de negócio sem aumentar suas emissões de CO2.

A Decathlon está trabalhando lado a lado com fornecedores e parceiros para engajar a sustentabilidade em toda a sua cadeia de abastecimento. Com esta abordagem colaborativa, a marca trabalha para descarbonizar processos e abrir caminho para novos modelos de negócios baseados na circularidade e no aumento dos ciclos de vida dos produtos.

Isto também significa que, em toda a gama de produtos, a marca está comprometida em aumentar a vida útil dos produtos e permitir aos clientes reutilizar, reparar e reciclar.

Nova experiência do cliente moldada por um mindset digital

Decathlon está aproveitando o poder do digital com uma reformulação global em seu e-commerce para oferecer uma experiência de compra perfeita aos clientes a qualquer hora e em qualquer lugar.

A cadeia de fornecimento digital da Decathlon foi repensada com as melhores ferramentas e algoritmos de IA para permitir previsões precisas, planejamento de supply chain e parâmetros de estoque. Isto já levou a reduções significativas nos níveis de estoque, incluindo a diminuição dos custos de transporte, da pegada de carbono e do tempo de entrega.

A marca também está inovando com novas maneiras de levar aos seus clientes uma experiência imersiva, incluindo seu aplicativo de compras 3D no Apple Vision Pro nos EUA. Nos próximos meses, mais de 1.700 lojas em todo o mundo serão remodeladas com uma configuração totalmente inovadora, oferecendo aos clientes uma navegação intuitiva, maior visibilidade dos produtos, displays físicos e digitais envolventes, e uma atmosfera esteticamente agradável.

Todos os dias, mais de 850 engenheiros e 400 designers da Decathlon criam, projetam e experimentam e testam incansavelmente novos materiais e produtos. O resultado é um conjunto de soluções esportivas inovadoras, sustentadas por 900 patentes.

A organização da Decathlon é moldada por esta cultura e inclui equipes especializadas como a Booster Innovation, apoiando equipes locais, Sports Lab, dedicada ao estudo do esporte e da dinâmica do corpo humano, AddLab, um centro de prototipagem 3D e Advanced Design, projetando os esportes e as experiências do futuro.

Futuro

A Decathlon pretende tornar-se uma das organizações mais inclusivas do mundo. Em 2023, a equipe executiva alcançou a paridade pela primeira vez na sua história. Para 2026 a empresa assumiu compromissos sem precedentes, incluindo medir a representação, inclusão e pertencimento, agir de acordo com isso e estabelecer padrões globais para melhorar o desempenho.

A empresa está construindo e fortalecendo comunidades, como mulheres em liderança e programas associados, estabelecendo parcerias externas com especialistas. Em 2023, a Decathlon recebeu vários reconhecimentos do setor, incluindo um 10º lugar na categoria Varejo e Atacado da Forbes como “Melhor empregador para mulheres” do mundo.

