Adnews Teatro Bradesco lança ‘Entre Cenas’, experiência digital que aproxima o público dos espetáculos

De olho nas tendências além dos palcos e sempre pensando em trazer os espetáculos ainda mais para perto do público, o Teatro Bradesco lança o projeto ‘Entre Cenas’. Sob o comando de personalidades de cultura que fazem parte de espetáculos da programação, o Teatro Bradesco entrega uma nova experiência oferecendo acesso exclusivo a entrevistas, bastidores, detalhes de figurinos e cenários, além de bate-papos e interações com o elenco, tudo isso em vídeos disponíveis nas redes sociais e no canal oficial do teatro no YouTube.

Com uma abordagem descontraída e acessível, o ‘Entre Cenas’ oferece uma visão única dos espetáculos que compõem a programação do Teatro Bradesco, explorando todo o universo teatral, por meio de produções que prometem empolgar a audiência.

Para a grande estreia, o projeto traz a talentosa atriz Dani Calabresa, estrela do sucesso ‘O Jovem Frankenstein’. Nos vídeos, a artista leva os espectadores à uma viagem exclusiva pelos bastidores da peça, compartilhando curiosidades, muita diversão e detalhes emocionantes da superprodução.

Para acompanhar todas as novidades do ‘Entre Cenas’ e ficar por dentro da programação do Teatro Bradesco, basta acessar o site oficial e seguir as redes sociais por meio dos perfis @teatrobradesco.

