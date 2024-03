Adnews Piracanjuba compra Emana, empresa de Rodrigo Hilbert

O Grupo Piracanjuba dá início à expansão dos negócios para o setor de alimentos com a aquisição da Emana, empresa de suplementos voltada para nutrição e bem-estar, fundada pelo empresário e apresentador Rodrigo Hilbert . Trata-se da primeira aquisição do Grupo, que já conta com as marcas Piracanjuba e LeitBom, além das licenciadas Almond Breeze, Ninho e Molico (leite longa vida).

“A Emana chega como uma oportunidade de desbravar novos mercados e será determinante em nossos planos de ser uma das melhores marcas de nutrição do país. Ao unir a capilaridade do Grupo Piracanjuba à variedade do portfólio Emana, damos mais um passo em direção à nossa missão de levar o cuidado que alimenta a vida para todos os brasileiros. Com a aquisição, também, iniciamos nossa estratégia de ir além do segmento lácteo, sempre atentos ao consumidor do futuro, sem perder de vista o foco em qualidade”, afirma o presidente do Grupo Piracanjuba, Luiz Cláudio Lorenzo.

Atualmente, o mix de produtos Emana é composto por vitaminas, encapsulados, proteínas, shots funcionais, gomas, entre outros. O portfólio será assinado pela Emana e pela marca corporativa Grupo Piracanjuba. As opções podem ser encontradas no site oficial e em lojas de produtos saudáveis e de suplementos. Em breve, também estarão disponíveis em farmácias, lojas de varejo alimentar e parceiros de e-commerce, em todo o Brasil.

O objetivo é aproveitar o movimento de vida saudável para se conectar com os consumidores. Além dos produtos em si, a ideia é construir uma plataforma, desmistificando a suplementação.

“Foi um encontro de propósitos. Sempre quis que as pessoas se alimentassem melhor e soubessem o que estão comendo. Então, a Emana nasce quase que de forma natural, a partir dessa influência de vida saudável, que começou com minha família, expandiu para meus amigos e foi crescendo até tomar proporções inimagináveis. A Emana é uma marca para quem se cuida, se ama, se respeita. Queremos estimular a criação de hábitos mais saudáveis e, para isso, é preciso nos conectar genuinamente com as pessoas. Chegar na casa de todo mundo e levar informações que façam a diferença no dia a dia: é para isso que a Emana existe. E encontramos, no Grupo Piracanjuba, um parceiro com valores alinhados aos nossos, capaz de manter nossa essência”, destaca Rodrigo Hilbert, que permanece no negócio.

