Adnews Motorola lança aplicativo de consultoria de cores com IA

Aplicativo se baseia nas características individuais de cada usuário para recomendar a paleta de cores ideal de smartphones.

Diga ‘hello’ à temporada das cores! A Motorola desenvolveu um aplicativo de consultoria de cores que incorpora técnicas de visão computacional e neuromarketing para proporcionar uma experiência personalizada e única ao consumidor, que indica, via inteligência artificial (IA), qual é a paleta de cores mais adequada para cada pessoa. E o mais importante: o serviço é gratuito.

A aplicação, que pode ser acessada por qualquer um por meio do navegador do smartphone e será também uma importante ferramenta de venda nos PDVs da Motorola, tem a capacidade de analisar com precisão os quatro principais tons de pele na face do usuário, que, na sequência, fornecerá informações relativas à cor dos olhos e do cabelo. Com essas informações, um algoritmo baseado em IA determina a paleta de cores mais adequada, considerando a estética única de cada indivíduo.

É mais uma ação da campanha masterbrand da Motorola, lançada em janeiro, para reforçar sua estratégia lifestyle-tech, que é o encontro perfeito da inovação e da alta tecnologia, com a moda, o estilo das pessoas. Essa abordagem inovadora vai além da simples recomendação de celulares com base em especificações técnicas e recursos. Agora, a marca busca uma harmonia mais profunda, integrando a estética pessoal do consumidor com a escolha de cores ideal de smartphone, por meio de uma ação lúdica, que cria uma conexão emocional genuína entre o usuário e o produto, ajudando-o na escolha da cor do seu próximo aparelho, em uma jornada personalizada.

“Essa aplicação representa nosso compromisso em ir além, incorporando inovação não apenas na tecnologia, mas também na maneira pela qual os consumidores interagem e escolhem nossos produtos, trazendo a discussão da importância do lifestyle na tecnologia, usando a paleta de cores, especialmente inspirada nas cores do Instituto Pantone, nossa parceira desde 2022”, afirma Andrea Brandi, gerente de Branding da Motorola.

O aplicativo pode ser acessado por meio do link , disponível apenas nos dispositivos móveis ou presencialmente com os promotores localizados nos pontos de venda da marca.

Aviso legal

Ao utilizar o Aplicativo Cores, a captação da sua imagem será necessária para análise tecnológica e recomendação de cor que “combina” com você. O Aplicativo Cores não armazena dados pessoais ou imagens, sendo descartadas após a sua utilização. A análise feita pelo Aplicativo Cores parte do exame de combinações entre o tom de pele presente na foto e as paletas de cores disponíveis no programa. A tonalidade encontrada (paleta de cores) é uma mera sugestão gerada por combinação e não vincula à opinião ou recomendação da Motorola. Caso você não concorde com a utilização de sua imagem, a funcionalidade do Aplicativo Cores será limitada, não podendo lhe fornecer o conteúdo previsto. Para saber mais sobre a Motorola, consulte os seus Termos de Uso no site ou a Política de Privacidade aqui .

