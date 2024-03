Adnews Deezer homenageia Mês da Mulher com ações comemorativas

Streaming de música lança serviço de mensagens exclusivo para as usuárias contarem suas histórias inspiradoras e pessoais.

Para comemorar não só o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, mas também o mês inteiro dedicado a Elas, a Deezer , uma das maiores plataformas de experiências musicais do mundo, acaba de divulgar iniciativas e informações exclusivas.

“HerLine Deezer”: uma linha direta especial disponível a partir de 8 de março.

Qual cantora mudou, e muda, a sua vida? Qual música feita por uma mulher tem um espaço especial no seu coração e por quê? E, na sua opinião, qual é a cantora que está transformando o mundo da música e inspirando a próxima geração? Estas são as perguntas feitas dentro do “HerLine Deezer”, um serviço de mensagens disponível para todos os usuários da Deezer. A linha direta, lançada no último dia 8 e que ficará disponível até 31 de março, tem como objetivo se aproximar especialmente das mulheres para descobrir a influência que as artistas femininas e suas músicas têm em suas vidas. Os depoimentos serão selecionados e compartilhados nas redes sociais do streaming de música ao longo do mês.

As usuárias poderão acessar a “HerLine Deezer” a qualquer dia e horário via WhatsApp, através do número +33668863505 ou do link .

“Vozes Femininas”: um canal dedicado a Elas

Com 40.000 playlists no estilo “Girlboss”, 20.241 playlists “Girl Power” e 8.000 playlists criadas sob o título “Fúria Feminina”, a Deezer destaca seu compromisso com as mulheres através do seu conteúdo voltado para elas, usuárias e artistas.

Para o Mês da Mulher, o streaming de música destaca algumas dessas playlists dentro do canal Vozes Femininas , junto a outras seleções musicais feitas sob a consultoria dos editores da Deezer, que apresentam artistas que estão causando impacto na música contemporânea e histórica.

“Descubra as Vozes Femininas”: IA para amplificar novas artistas mulheres

A Deezer utiliza também a Inteligência Artificial para dar mais visibilidade às artistas através de uma playlist inteligente e personalizada, intitulada “Descubra as Vozes Femininas” e que é adaptada aos gostos de cada usuário. Essa playlist recomenda cantoras que o usuário ainda não ouviu, combinando faixas de grandes artistas com novos nomes a serem descobertos.

Um lineup 100% feminino para descobrir no Flow

Aperte o botão do poder! O icônico Flow oferece uma trilha sonora personalizada para os usuários, com base nos seus gostos musicais e, para completar as experiências para o Mês da Mulher, cada usuário poderá ter seu próprio lineup de faixas 100% femininas, o Girl Power Flow, já disponível na plataforma.

Top 10 músicas mais ouvidas sobre empoderamento feminino

Por fim, a Deezer revela as músicas de cantoras brasileiras com mais play na plataforma, que possuem letras pra lá de inspiradoras e empoderadas:

IZA – “Dona de Mim” Cássia Eller – “Malandragem” Allana Macedo – “Te Superei” Marina Sena – “Voltei Para Mim” Marília Mendonça feat. Maiara e Maraisa – “A Culpa é dele” Elis Regina – “Maria, Maria” Rita Lee e Zélia Ducan – “Pagu” Elza Soares – “Maria da Vila Matilde” Rouge – “Dona da Minha Vida” Elza Soares – “Mulher do Fim do Mundo”

