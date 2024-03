Adnews Tokio Marine renova parceria com Felipe Massa na Stock Car Pro Series

Parceria de três anos reforça compromisso da seguradora com proteção nas pistas e no trânsito.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Tokio Marine será a patrocinadora do piloto Felipe Massa na temporada da Stock Car Pro Series . A parceria prevê que a logomarca da seguradora estará estampada no macacão, no capacete, em painéis do box da equipe e no carro do piloto em todas as etapas da modalidade até o final do ano. Massa também participará de ações de relacionamento e ativações e, mais uma vez, será o garoto propaganda da campanha de mídia da marca.

Segundo o diretor de Marketing e Estratégia de Crescimento, Flávio Otsuka, a relação entre a Tokio Marine e Felipe Massa decorre da sinergia entre a missão da Companhia de prover segurança para pessoas e empresas e a preocupação do piloto com proteção.

“Temos em comum o propósito de conscientizar a sociedade sobre a importância de estar seguro e protegido. Estamos muito felizes em manter o patrocínio ao Felipe”, afirma o executivo.

A temporada 2024 da Stock Car começou em Goiânia no dia 3 de março.

“É uma honra estar pelo terceiro ano seguido com a Tokio Marine, manter essa relação bastante positiva, sempre passando a importante mensagem de segurança e proteção nas pistas e no trânsito”, diz Felipe Massa.

