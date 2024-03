Adnews Habib’s cria pizzaria em 3 horas e provoca concorrência

Pizza e Habib’s são uma combinação que existe há mais 35 anos. E para provar que a pizza do Habib’s é incomparável no tamanho, preço e sabor, a marca fez uma ação inédita em uma das lojas do Mais Shopping, em São Paulo.

Durante os dias 23, 24 e 25 de fevereiro, a maior rede de fast food brasileira reformulou uma das franquias e criou uma pizzaria totalmente do zero, a Pizza Hab, em tempo recorde: 3 horas.

No vídeo da campanha divulgado nas redes sociais da marca, é possível acompanhar os bastidores da montagem e as reações do público com o rebranding da loja.

“Fiquei ué: cadê o Habib’s que estava abrindo aqui? Fiquei confuso”, comentou um dos clientes que passava pela praça de alimentação do shopping.

Com o slogan: “Pizza Hab, a pizza de R$ 29,90 que o seu bolso não vai confundir”, o Habib’s quer instigar a curiosidade do público e provocar o questionamento do preço da pizza da concorrência.

A loja da Pizza Hab em São Paulo foi uma ação exclusiva da rede para divulgar as pizzas do Habib’s por R$ 29,90 em todo país. Agora, a Pizza Hab segue no iFood e nos canais digitais da rede.

Confira o vídeo da campanha:



Ficha técnica

Agência: PPM

Anunciante: Habib’s

Produto: Pizza

Título: Pizza Hab – A diferença está no preço

Diretor de Criação: Murilo Domingues

Criação: Murilo Domingues, Leonardo Rodriguez, Felipe Yarzon e Wellington Rocha

Atendimento: Narelly Cunha

Clientes: Roberto Gnypek, Filipe Leonardos, Eduardo Kodjaoglanian, Karina Ribeiro, Amanda Frutuoso e Thaila Gomes

Produção Audiovisual: Raiz Estudio

Direção: Luciano Azevedo

Produção Gráfica: Gilberto Monteiro e Maurici Neves

Revisão: Cristiane Bannwart

