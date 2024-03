Adnews Vult anuncia Rebeca Andrade como nova embaixadora oficial

Campeã olímpica estrela campanha do repack do pó compacto da marca.

Vult , uma das líderes no mercado de beleza no Brasil, está sempre em busca de inovação atrelando produtos que unem alta performance e ativos reconhecidos no setor com custo-benefício. Dessa vez, a marca convidou Rebeca Andrade para se tornar sua embaixadora oficial e, ao longo do ano, a atleta estará presente em campanhas e lançamentos da marca. A parceria com a ginasta, que começou em 2021, ganha ainda mais destaque visto que ela representará o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024, reforçando o compromisso da Vult com os valores de superação e sonho das brasileiras. Para dar início a essa comunicação, Rebeca estrela a campanha do repack do pó compacto da Vult, um dos itens mais expressivos do portfólio da marca e que é preferência da consumidora no país, considerado o mais vendido no país em farmácias e perfumarias, em 2023, segundo a consultoria de audiência Nielsen, desenvolvida pela AlmapBBDO e amplificada pela PROS.

Confira a campanha abaixo:

No filme publicitário, a medalhista de ouro da ginástica mundial aparece em um ginásio com uma narrativa envolvente em que ela assume o papel de jurada e avalia a performance do pó compacto. Em paralelo, a Vult reforça a conexão com o produto, “de campeã para campeão”, compartilhando mudanças na embalagem do produto, que além de vegano passa a ser mais sustentável, visto que cada unidade irá reduzir cerca de 4,62g de plástico, o que totaliza menos 8.85 toneladas de resíduos plásticos gerados por ano, ao mesmo tempo em que assegura que sua fórmula de sucesso se mantém. Destacando sua excelência e popularidade, a marca sintetiza a mensagem de que o pó compacto da Vult também é ouro.

“Vult é a marca que exalta o orgulho e os sonhos das brasileiras, seguindo o posicionamento ‘voa, que o mundo é seu’. À medida que as mulheres brasileiras se conectam com narrativas autênticas e buscam referências em histórias inspiradoras, a Vult está honrando o legado de Rebeca Andrade. Não apenas a incluímos em nossas campanhas, mas também a nomeamos embaixadora da marca, reconhecendo sua importância e representatividade”, reforça Marcela De Masi, diretora executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário.

Se consolidando cada vez mais como a marca especialista em beleza da brasileira, Vult traz 10 tonalidades do pó compacto, considerando que a versão anterior contava com 8 cores. Para atender a maior diversidade de tons de pele da mulher brasileira, além da marca incluir a tecnologia Real Color, que garante alta pigmentação e tons fiéis da embalagem para sua pele, também foi realizado um estudo em parceria com a Escola Madre que resultou em uma nova régua de cores, em que as 5 mais vendidas foram mantidas e 5 novos tons foram criados.

A mudança do pó compacto da marca representa mais um passo para a Nova Era de Vult, movimento que teve início em 2022, com o relançamento de mais de 100 produtos do portfólio da marca e também envolve processo de rebranding com foco em modernizar e potencializar toda a linha de maquiagem.

O relançamento está disponível no e-commerce oficial de Vult e nas principais perfumarias do Brasil.

