Juruaia, capital da lingerie, se destaca com peças gigantes em ações OOH

Em um movimento contrário ao uso de tecnologia CGI, em imagens FOOH, a capital da lingerie, Juruaia, está se destacando nacionalmente com uma estratégia de marketing ousada, real e que vem dando muito certo: o gigantismo real. A cidade já ganhou notoriedade ao apresentar o maior sutiã do Brasil com 5,06 metros de altura e 15,76 metros de largura e a maior calcinha fio dental do Brasil com 5 metros de altura e 6 de largura, ambos com recorde homologados pelo RankBrasil, em estruturas físicas e reais, capturando a atenção e a curiosidade tanto do público quanto da mídia.

“Apostar na estratégia de Out of Home foi uma surpresa para a nossa cidade, tínhamos como objetivo alcançar notoriedade, apresentar Juruaia para o Brasil, fortalecer nossa imagem no mercado e solidificar ainda mais a nossa trajetória e a repercussão engrandeceu ainda mais o projeto. Nossas peças em tamanho gigante, viraram pontos turísticos e, também, se tornaram espaços para ações temáticas”, explica a presidente da Associação Comercial de Juruaia (Aciju), Tania Mara Rezende.

As ações tiveram início em 2015, com o lançamento do maior sutiã do Brasil. A peça é trezentas vezes maior que um sutiã normal, feito com cerca de 90 metros de tecidos, como microfibra, tendão e cetim, além de 40 metros de TNT e 25,5 metros de espuma. Conhecido pela mídia e pelo público, após o sucesso, a peça se tornou símbolo instagramável da cidade, em constante exposição, ganhando sempre uma nova roupagem.

O maior sutiã do Brasil já se vestiu de poder feminino, pelas mãos do grafiteiro Luís Henrique Sniffo que com sprays de várias cores deu vida a vários rostos que simbolizavam o poder feminino. No mês da luta contra o câncer de mama, o sutiã gigante foi delicadamente decorado com tons de rosa e laços, honrando a campanha de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e para celebrar a Copa do Mundo, a peça ganhou as cores vibrantes da bandeira brasileira, representando o amor pelo futebol e o orgulho nacional.

Já a maior calcinha do Brasil, lançada ao final de 2023, também se tornou um ponto turístico e instagramável da cidade e estará presente na maior feira de lingerie do país, a 27ª edição da Felinju.

“Mais uma vez levamos Juruaia para a atenção nacional, apresentando a força e o tamanho do nosso negócio, e fizemos isso utilizando a estratégia de marketing OOH, especialmente em uma época que as marcas investem em FOOH, aliada à assessoria de imprensa que vem nos trazendo resultados que nos permitem cada vez mais inserir Juruaia, a capital da Lingerie, no cenário nacional”, complementa a Tania Mara.

Entre os próximos passos, a capital da lingerie pretende abrir espaços para as marcas realizarem ações utilizando suas peças gigantes, que podem inclusive, serem transportadas. Além disso, já possui em seus planos, uma nova peça em criação, mas ainda sem previsão de data, mas já sabemos que deve surpreender pelo tamanho.

Para os interessados em conhecerem as peças gigantescas, basta visitarem Juruaia, localizada no Sul de Minas Gerais, onde os visitantes podem apreciar de perto a magnitude e a criatividade por trás dessa estratégia de marketing.

