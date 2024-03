Adnews Havanna e Fini anunciam collab para uma “Páscoa ainda mais Dulce”

Parceria mistura sabores de chocolate e doce de leite Havanna com as icônicas balas Banana e Dentadura.

A Havanna , conhecida pelos cafés, alfajores e o tradicional doce de leite, em parceria com a Fini , marca líder em balas de gelatina e regaliz no Brasil, anunciam collab para a Páscoa 2024. Nesta temporada, as novidades ficam por conta de um blend de chocolate e doce de leite Havanna harmonizado com dois sabores icônicos e divertidos de Fini, sendo Banana e Dentadura, para uma “Páscoa ainda mais Dulce”.

A edição limitada da collab vem em embalagem personalizada de 185g, a partir de R$ 62,90. O Ovo de Páscoa Havanna Fini Bananas e Doce de Leite oferece duas metades: uma com chocolate ao leite e recheio de doce de leite e a outra com chocolate ao leite e recheio sabor banana. O produto acompanha balas Fini no sabor banana.

Camila Akutsu, gerente-geral de Marketing da Havanna Brasil, comemora a parceria. “Nossa Páscoa já chega com conceito fun e trazendo sabores icônicos, o que permite ampliar nosso público e encantar milhares de brasileiros que aguardam ansiosamente por novidades. Acreditamos que os lançamentos deste ano repetirão o sucesso da última edição”, destaca a executiva.

Já para os fãs das famosas Dentaduras, o Ovo de Páscoa Havanna Fini Dentaduras e Doce de Leite inclui metade de chocolate ao leite com recheio de doce de leite e a segunda metade de ovo de chocolate ao leite com recheio sabor morango e framboesa. O lançamento acompanha as tão amadas balas Dentaduras Fini.

“O sabor Beijo foi um sucesso em 2023 e, para a segunda edição da collab com a Havanna, adicionamos dois novos sabores amados da Fini em uma experiência indulgente, que reúne a paixão dos brasileiros por chocolate aos clássicos da Fini. Estamos animados com essa parceria que promete deixar a Páscoa ainda mais Dulce”, destaca Suellen Morales, gerente de Experiência e Entretenimento da Fini Brasil.

Os lançamentos Havanna e Fini já começaram a chegar no e-commerce próprio e em mais de 200 lojas Havanna de todo o país. Para conferir as novidades, acesse o e-commerce e também visite a loja Havanna mais próxima.

Sabor exclusivo no varejo, o Ovo de Páscoa Havanna Fini Beijo e Doce de Leite, que tem metade recheada de doce de leite Havanna e outra com o Beijo de morango, e que foi um hit na Páscoa passada, também estará disponível em versão de 185g no varejo, em pontos de vendas selecionados.

