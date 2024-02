Adnews SFT Combat : evento que está redefinindo o cenário do MMA e mudando vidas no Brasil

O SFT Combat, considerado um dos maiores eventos de MMA da América Latina na atualidade, também pode ser considerado uma inovação marcante no cenário das lutas, rompendo com estereótipos e promovendo uma abordagem inédita no universo das artes marciais mistas.

No próximo dia 02 de março, às 17h30, ocorre o STF 45, no Clube Atlético Juventus, em São Paulo (SP). O card principal será transmitido na Band TV, mas o evento inteiro é exibido em TV aberta. As duas disputas de cinturão serão de Barbosa x Sucuri e Black Diamond x Aparecido.

Sob a liderança de David Hudson, CEO do evento, o SFT ganha destaque não apenas por grandes disputas, mas por sua essência familiar e valores que ultrapassam o sentido de uma competição comum.

“Todo mundo fala que o MMA é uma coisa violenta e o futebol não, mas na verdade é ao contrário, os atletas prezam muito pelo respeito e disciplina”, destaca Hudson.

Percebendo que o MMA é muito mais do que apenas um espetáculo de violência, o CEO encontrou no SFT um espaço para transformar vidas. SFT Combat já fez mais de 1.7 mil lutas, contando com as lutas amadoras. Além disso, o evento domina o TOP 10 do ranking em todas as categorias em lutas nacionais e internacionais.

O próximo SFT, apresentará três lutas de MMA principais, onde dos seis atletas, três estão no TOP 10 e dois estão no TOP 20.

De acordo Hudson, muitas competições brasileiras “casam” as lutas a favor de seu lutador, o que para ele é prejudicial para o esporte. Ao contrário de outros eventos, SFT preza pela imparcialidade, postura que não só eleva o padrão do esporte, mas também consolida a reputação do evento. O CEO ainda destaca a sorte de ter um matchmaker, Magno Wilson, que pensa da mesma forma e preza por esse profissionalismo.

O campeonato conta com a categoria Semi Pro, onde um atleta amador pronto para migrar para o profissional, faz uma ou duas lutas nas regras profissionais e se prepara para ingressar no principal.

Desde a pandemia do COVID-19, o evento trabalha com contratos de exclusividade, caso inédito no país. Dessa forma, o atleta não pode lutar em outro evento nacional, somente fora do Brasil. A motivação para os contratos, foi a visibilidade que muitos atletas ganhavam no evento e consequentemente eram chamados por outros para lutar. Atualmente, alguns atletas ainda contam com esse contrato, já outros não. Apesar disso, os lutadores respeitam as condições.

Além disso, SFT é a única organização Brasileira de MMA com um sistema de classificação (ranking).

Projetos sociais

O evento recebe muitos atletas de projetos sociais, o que na opinião de Hudson, salva vidas. São muitas histórias de jovens salvos pelo MMA. Pensando nisso, todo mês, SFT escolhe um projeto social e produz um vídeo institucional, que é exibido na Globo e o mês inteiro em redes sociais.

“Queremos mostrar para as empresas, que apoiando o SFT, você está apoiando as comunidades e todos esses atletas”, reforçou o CEO.

O campeonato disponibiliza um livro para os comentaristas com a história de cada atleta. Ao assistir a transmissão, o telespectador consegue saber tudo sobre a trajetória de cada lutador.

Lutas femininas

Um dos marcos da sua visão inclusiva, foi a introdução das lutas femininas, o que era raro e se tornou um sucesso. As primeiras lutas tiveram ótima audiência, por isso o SFT sempre tem lutas femininas, sempre consideradas as melhores da noite.

Infelizmente, a adesão do MMA pelas mulheres ainda é escassa, e tem poucas atletas para lutar, considerando que as meninas logo se destacam e saem do Brasil, processo que é mais demorado para os homens. O primeiro evento voltado para mulheres foi no Outubro Rosa. A partir disso, todo ano há algo focado totalmente nas mulheres, em alguma data especial.

Segundo Hudson, não há eventos que fazem luta feminina no Brasil, e até três anos atrás, o SFT estava na mesma média que o UFC em lutas femininas (média de 30%). Por isso, o evento se destaca como pioneiro nessa frente, oferecendo oportunidades e reconhecimento para as atletas.

Diferenciais do evento

“Arte marcial é respeito. Para ser um grande evento você tem que atingir o povo, então fizemos um evento familiar”, disse Hudson.

Além do compromisso com a excelência esportiva, o SFT Combat se destaca pelo entretenimento e ambiente familiar. Desde atividades interativas para crianças até oportunidades únicas de exposição para patrocinadores, o evento oferece uma experiência completa para todos os envolvidos.

SFT é o único evento que não aceita palavrões, sujeito a seis meses de suspensão. Nunca houve uma briga no momento da encarada, sendo que outros eventos motivam a briga nesse momento;

O evento conta com videogames virtuais para as crianças de forma gratuita. As crianças também podem entrar no octógono, competir e ganhar prêmios.

Desde 2019, SFT tem um mascote, o Big Dave, que interage com todo o público.

Para os adultos, tem a ‘Câmera do Beijo’, uma competição de “melhor beijo”.

Duelo de dança com as ring girls

Artistas que fazem caricaturas e criam lembranças para os fãs

Os patrocinadores têm diversas oportunidades de exibir a marca dentro desses diferenciais, como as ring girls, o mascote, ativações, medalhas, troféu e o patrocínio master, que é o centro do octógono.

O SFT COMBAT é um evento com apoio do Adnews.

Ficou interessado e quer saber mais sobre como patrocinar?

Então, entre em contato com nosso time: yasmim@adnews.com.br

