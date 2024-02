Adnews CBF anuncia investimento histórico no Brasileirão Feminino Neoenergia

A Confederação Brasileira de Futebol ( CBF ) revelou um investimento recorde de cerca de R$ 25 milhões para a edição de 2024 do Brasileirão Feminino Neoenergia, marcando um compromisso significativo com o fortalecimento do futebol feminino no país.

“Vamos fazer um investimento histórico. Fizemos um aumento substancial em cotas e premiações, vamos crescer o investimento em arbitragem, teremos o VAR a partir das quartas de final, e vamos arcar com a logística de todas as equipes, entre outros investimentos”, destacou Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade.

O objetivo principal da CBF é fortalecer ainda mais o futebol feminino brasileiro. Rodrigues destacou a intenção de investir na qualificação de todos os aspectos do futebol feminino, desde jogadoras até gestoras, médicas, treinadoras e árbitras. A expectativa é dar um salto de qualidade significativo nos próximos anos.

A edição de 2024 do Brasileirão Feminino Neoenergia contará com a participação de 16 clubes e terá início em 17 de março, com a final programada para 22 de setembro, proporcionando mais de seis meses de competição.

Durante o Conselho Técnico do Brasileirão Feminino, realizado na última sexta-feira (23), foram anunciados reajustes nas cotas destinadas aos clubes participantes. Na primeira fase, cada equipe receberá R$ 300 mil, enquanto os oito classificados para a segunda fase ganharão R$ 100 mil. Os quatro semifinalistas receberão um adicional de R$ 100 mil. No total, a CBF distribuirá R$ 6 milhões em cotas aos times.

A premiação também alcançará um patamar recorde, com o campeão embolsando R$ 1,5 milhão e o vice, R$ 750 mil. A premiação total atingirá quase R$ 2,3 milhões, representando um aumento de 25% em relação a 2023.

A CBF vai assumir todos os custos com arbitragem e implementar o VAR em todas as partidas a partir das quartas de final. Além disso, na edição de 2024, a entidade cobrirá despesas relacionadas a transporte, logística e controle antidoping .

“A intenção é tornar a competição ainda mais atraente para novos patrocinadores e para o público. A nossa missão é fazer o futebol feminino cada vez mais forte no nosso país”, finalizou o presidente da CBF.

* Com informações de MKT Esportivo

