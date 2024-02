Adnews Budweiser promove Bud Tour e leva fãs para viverem dias de artista em festivais de música

“Você não precisa ser artista para viver como um!”. Essa é a proposta que Budweiser , a cerveja por trás da música e dos grandes festivais internacionais, traz aos consumidores brasileiros com a Bud Tour. Com a iniciativa, a marca vai levar fãs para viverem como celebridades ao promover experiências VIP para as pessoas curtirem os maiores eventos de música pelo mundo. A ação vai até 30 de maio, e conta com sorteios sequenciais para os mais prestigiados eventos musicais do planeta e prêmios instantâneos.

Nesta promoção global, lançada primeiro no Brasil, os fãs da marca terão direito a passagens, hospedagem exclusiva no Bud Hotel, estilista próprio e acessos VIP aos bastidores do Tomorrowland na Bélgica (que será realizado em julho), ao Lollapalooza Chicago (agosto) e ao Video Music Awards em Nova York (setembro). Além disso, serão sorteados diariamente vouchers de R$100,00 no Zé Delivery e assinaturas de Spotify Premium, válidas por 1 ano.

Para participar, é simples: basta realizar um cadastro no site oficial da Bud Tour que o participante receberá um número da sorte para concorrer a um dos eventos internacionais e um momento premiado para descobrir, na hora, se foi contemplado com um prêmio instantâneo. Para mais chances de ganhar, o participante pode ainda escanear produtos Budweiser ou Budweiser Zero (lata ou garrafa) por meio do mesmo site e receber números da sorte adicionais.

“Budweiser tem uma longa história com a música, já esteve nas mãos de grandes artistas e se mantém relevante na cena musical global até hoje. Por aqui, somos parceiros do Lollapalooza São Paulo há anos, e agora vamos levar fãs brasileiros para viver experiências incríveis, que apenas famosos têm acesso, em grandes eventos internacionais. Serão momentos que somente uma marca grandiosa e global como Bud poderia proporcionar”, diz Mariana Santos, diretora de Budweiser no Brasil.

A promoção Bud Tour faz parte da primeira grande campanha da marca em 2024, que inclui ainda filme para TV aberta, ações no Lollapalooza Brasil e ações promocionais no Trade, com criação da agência Africa Creative. Os sorteios ocorrerão nas datas 27/03/2024, 04/05/2024 e 05/06/2024.

Inicialmente, não é necessário comprar para participar. Participação válida para pessoas físicas, maiores de 25 anos, mediante cadastro no site, até às 14h do dia 31/05/2024 (horário oficial de Brasília), sendo limitada a 48 números da sorte/chances de ganhar a premiação instantânea por CPF por mês, totalizando 192 números da sorte/chances de obter prêmio instantâneo durante todo o período de participação.

Antes de participar, leia os Regulamentos no site. Certificados de Autorização SRE/MF 04.032199/2024 e 05.032198/2024. A distribuição dos prêmios instantâneos ocorrerá por base horária previamente definida. Para a premiação viagem, o participante e seu acompanhante obrigatoriamente deverão ter passaporte com validade mínima de 6 meses após da data de embarque correspondente e disponibilidade para usufruir o prêmio na data definida pela Empresa Promotora (se for para os Estados Unidos, obrigatório também será o visto com essa mesma validade).

Ficha Técnica

Título: Fama

Agência: Africa Creative

Anunciante: Budweiser

CCO: Sergio Gordilho

ECD: Angerson Viera

Diretor de Criação: Hélio Maffia e Yllo Pedra

Diretor de Criação Associado: Adriano Sato

Diretor de Arte: Leandro Beraldo

Co-COO: Heloísa Pupim

Atendimento: Ana Carolina Andrade, Laura Nagem, Gisele Monteiro

VP Mídia: Pedro Eustachio

Mídia: Thiago Martinez, Renan Soares, Bruna Morales, Amanda Santana, Pablo Meira, Caio Freitas

VP Planejamento: Ana Paula Kuroki

Planejamento: Wes Gagliano, Thomas Ejnisman

Conteúdo: Gustavo Stevanato, Victória Freitas, Ludymila Rosa, Gislene Ramos, Felipe Machado, Douglas Dimitrov, Jamille Saba, Catarina Carvalho, Renann Basilio

VP de Produção: Rodrigo Ferrari

Produção: Tais Olhiara, Gabriela Ferrer

Produção AMBEV: DraftLine Produção Integrada

Head Produção Audiovisual: Julia Kannebley

Produtores Executivos: Gabi Froemming e Filipe Atihe

Produtor Líder: Marcelo Hipólito

Protutora: Tatiana Lima

PRODUCTION COMPANY: Czar Sp

DIRECTOR: Pedro Giomi

CO-DIRECTOR: Leo Cosme

MANAGING PARTNER: Pedro Giomi

MANAGING DIRECTOR/EP: Rodrigo Castello

LINE PRODUCER: Mariê Nunes

HEAD OF CREATIVE DEPARTMENT: Diana Falcão

LINE PRODUCER ASSISTANT (LANDSCAPE): Gabriel Ramires

HEAD OF PRODUCTION (LANDSCAPE): Renata Munaretto

PRODUCTION COORDINATOR (LANDSCAPE): Alex Missaka

1st AD: Tati Senna

2st AD: Laura Rubio

3st AD: Tainá Bahy Jaskulski

DOP: Fernando Oliveira

PRODUCTION DESIGNER: Pedro Bolo

PROP MANAGER: Ana Paula Braga

