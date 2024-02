Adnews Cauã Reymond tatua QR Codes em campanha da ON Optimum Nutrition

QR codes revelam vídeos explicativos sobre suplementação, exercícios e grupos musculares.

A ON Optimum Nutrition , líder global em nutrição esportiva e estilo de vida e reconhecida por ter o Whey Protein mais vendido e premiado do mundo, traz Cauã Reymond como protagonista de sua nova campanha digital no Brasil. A provocação que a marca fez para o renomado ator, que já teve que representar inúmeros personagens em 24 anos de carreira, foi ter que “tatuar” um QR code, que traz informações sobre os benefícios dos suplementos alimentares.

A ideia é que, ao escanear os códigos das tatuagens, que serão veiculadas nas redes sociais do ator e da ON, apareçam vídeos explicativos sobre os exercícios, grupos musculares e suplementação. Com conteúdo desenvolvido pelo renomado nutricionista Daniel Coimbra e pelo treinador Norton Mello, o objetivo é trazer mais conhecimento para o público que busca não apenas resultados na academia, mas, principalmente, um estilo de vida mais saudável.

“Por meio desta campanha, queremos desmistificar o pensamento comum de que os suplementos alimentares são somente para atletas profissionais ou bodybuilders. Nossos produtos são pensados e podem ser usados para diversos públicos e objetivos”, conta Natália José, diretora de Marketing da Glanbia Performance Nutrition, líder mundial em nutrição saudável, para América Latina.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Cauã Reymond tatua QR Codes em campanha da ON Optimum Nutrition appeared first on ADNEWS .