Campanha “A-BIS-surda” revela o processo criativo do trocadilho MorumBIS

Após uma enxurrada de questionamentos dos consumidores sobre a aquisição dos naming rights do estádio do São Paulo , o MorumBIS , a marca icônica da Mondelēz Brasil, BIS , decidiu contar por meio de uma campanha como surgem as ideias dos famosos trocadilhos com o nome da marca que são, da forma mais extrovertida possível, utilizados em suas parcerias, campanhas e comunicações.

A campanha “A origem de MorumBIS” chega para reforçar que tudo que envolve BIS é gratificante: o jogo com os amigos, um show da sua banda favorita, a hora da sobremesa, um filminho com o mozão, o game com os parças, tudo ao lado do snack se torna A-BIS-urdo.

“O principal objetivo da campanha é reforçar junto do público todos os momentos espetaculares e grandiosos que podem ser vividos com BIS, afinal de contas, o snack está presente nos momentos mais divertidos e marcantes, sempre ao lado da família e amigos”, comenta Alvaro Garcia, VP de Marketing da Mondelēz Brasil.

Com direção criativa da agência de publicidade DAVID , o filme que ilustra a campanha usa a zoeira e abre o jogo contando sobre o “Departamento de Trocadilhos”, setor que seria responsável pela criação de “A-BIS-tinência”, posicionamento anterior da marca, compra dos Naming Rights , que transformou o estádio do São Paulo no MorumBIS, e outros tantos trocadilhos com o nome da marca.

“Muitos podem até achar que MorumBIS é um trocadilho aleatório, mas nossa campanha veio para mostrar toda a seriedade por trás deste processo. Somos atualmente os líderes absolutos do segmento, e queremos nos aproximar cada vez mais do consumidor final, salientando nossas credenciais e estreitando nossa relação com o público. Queremos mostrar que o snack pode ser consumido em diversas ocasiões, atingindo os bis lovers e nos conectando cada vez mais com o nosso consumidor fiel”, explica Fabrício Pretto, diretor de Criação Executivo, da DAVID.

O vídeo da campanha pode ser conferido abaixo:



