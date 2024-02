Adnews PLACAR Negócios by Adnews: Flavia Mello destaca ações de Sensodyne e Centrum no esporte

Nesta sexta-feira (16), mais um episódio do programa PLACAR Negócios by Adnews vai ao ar, no YouTube. E dessa vez, a convidada foi Flavia Mello, m arketing lead de Oral Health e Vitaminas responsável pelas marcas Sensodyne , Corega e Centrum, no Brasil.

Com uma grande bagagem profissional, Flavia é formada em Publicidade com MBA Executivo em Marketing.

A executiva também trabalhou em empresas como Souza Cruz e Loreal antes de iniciar sua carreira na Haleon em 2019 ainda como GSK.

Ao lado das apresentadoras Bianca Molina e Bruna Pavanni, a executiva contou um pouco mais sobre os bastidores das parcerias, negociações e ações no esporte, principalmente no futebol feminino. Sensodyne e Centrum são marcas que se fizeram bastante presentes no futebol, como a parceria com as Sereias da Vila e Botafogo, que promoveu campanhas de prevenção á Covid, combate ao racismo, diversidade e inclusão e até mesmo a presença no Paulistão Feminino de 2022.

Sendo mulher e estando na linha de frente, Flavia e a dupla de apresentadoras abordaram a questão das mulheres na liderança, como isso influencia nas escolhas de patrocínio, o que as marcas podem aprender além da exposição e as questões de equidade.

A m arketing lead também deu spoilers dos próximos projetos das marcas.

PLACAR Negócios by Adnews também está disponível no Spotify



