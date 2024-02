Adnews Bota pra foliar! Funcionária se confunde e posta curtição nos stories da Stone

Uma funcionária da Stone , patrocinadora do BBB 24 , cometeu um engano que se transformou em uma jogada de marketing surpreendente. A jovem Desirèe Barros, analista de marketing na Stone há mais de três anos, decidiu compartilhar sua alegria durante o último fim de semana em um bloquinho de carnaval, usando a conta oficial da Stone no Instagram em vez de sua conta pessoal.

Como diz o ditado “uma vez na internet, para sempre na internet”, pouco tempo após o ocorrido, as imagens da jovem já estavam viralizando nas redes sociais, com muitos usuários se divertindo com a situação, mas preocupados se a analista seria demitida.

Algumas empresas, como o aplicativo de idiomas Duolingo , conhecido por sua presença ativa nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter ), aproveitaram a situação para interagir com os internautas. “Se demitirem, eu contrato”, brincou o perfil oficial do aplicativo no X.

Apesar de ser uma situação delicada, que poderia ter levado à demissão da jovem por justa causa e até mesmo processos por danos morais, a Stone optou por uma via mais descontraída.

Segundo a empresa, “todos suscetíveis a erros, e ela permanece no Time Stone. Nas redes, estamos interagindo como marca, de forma leve e bem-humorada… Trabalhar com a gente é fácil. Alguns dos requisitos: viver o dia a dia dos nossos clientes; gostar de uma folia; botar pra girar aos fins de semana”.

Desirèe também comentou o caso nas redes sociais da Stone, dessa vez de forma intencional.

Na publicação com a legenda “URGENTE: aproveitei que ainda tô logada na conta e vim trazer atualizações!!!”, a analista ironizou a preocupação quanto sua demissão e encerrou com o jingle da marca “bota pra girar”.

Enquanto isso, em seu perfil pessoal, Desirèe comentou sobre a quantidade de atenção que tem recebido após a confusão.

“Tô sumidinha aqui do insta por razões óbvias: não estou dando conta de tanta mensagem. Mas queria agradecer muito pelo carinho de todo mundo. Está tudo bem, meus líderes me acalmaram o tempo todo e trataram com muito carinho. Meu emprego está seguro”, disse a jovem.

