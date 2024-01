Adnews Bob’s e Ceratti lançam Sanduba de Mortadela em homenagem ao aniversário de SP

O Bob’s , primeira rede de fast food e franquia do setor no Brasil, anuncia o lançamento do Bob’s Sanduba de Mortadela em comemoração ao 470º aniversário de São Paulo, comemorado nesta quinta-feira (25). A novidade é uma parceria com a Ceratti , marca referência no mercado de charcutaria no Brasil. O lanche já começou a ser vendido nas lojas do Bob’s do estado de São Paulo, por tempo limitado.

Com o slogan “Mêo, Mortadela no Bob’s é o rolê. Cola!”, a marca criou um sanduíche com pão crocante por fora e macio por dentro, recheado de mortadela Ceratti, fatias de queijo e o molho Big Bob, tradicional da rede. A inspiração da marca é o famoso “sanduba de mortadela”, um ícone gastronômico dos paulistanos que nasceu em meados de 1930 na região central da cidade, e desde então, conquistou o paladar dos turistas.

“Para nós, desenvolver um produto que é símbolo da capital paulista é um sentimento único. Uma cidade que nos acolheu e recebeu as franquias do Bob’s de braços abertos. É uma forma de retribuir para a população com um lanche original, regional e exclusivo que marca tantos paladares. Estamos felizes em contar com a parceria da Ceratti, que traz a sua especialidade em cada detalhe deste lançamento”, celebra Renata Brigatti Lange, diretora de Marketing do Bob’s.

Pelo quarto ano consecutivo, a Ceratti é a marca de mortadela preferida dos paulistanos, de acordo com a pesquisa DataFolha de 2023.

“Estamos muito entusiasmados com essa parceria para celebrarmos os 470 anos da cidade de São Paulo com uma releitura desse ícone gastronômico paulistano, o Sanduíche de Mortadela Ceratti, elaborado pela primeira rede de fast food do Brasil, o Bob’s. Essa colaboração entrega um sanduíche cheio de personalidade e sabor inigualável”, comemora Mauro Preti, CEO da Ceratti.

O público pode experimentar o produto até 31 de janeiro nos restaurantes do Bob’s localizados em todo o estado de São Paulo. O valor sugerido do trio é de R$ 29,90.

Acompanhe o Adnews no Instagram e LinkedIn . #WhereTransformationHappens

The post Bob’s e Ceratti lançam Sanduba de Mortadela em homenagem ao aniversário de SP appeared first on ADNEWS .