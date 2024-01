Adnews São Paulo sedia corrida maluca geek da Red Bull

A maior competição de carrinhos do mundo trará streamers renomados como Gaules, Mount e o time FURIA.

Já imaginou um grid de largada formado pelos seus personagens de filmes, séries, animes e games preferidos? Então, aperte os cintos, pois São Paulo foi escolhida para receber, pela primeira vez na história, a maior corrida maluca do mundo em um formato temático que celebrará a cultura geek. Em junho, dezenas de carrinhos vão competir visando ao título do Red Bull Ladeira Abaixo. As inscrições são gratuitas, estão abertas e podem ser feitas por meio do site .

Em sua edição especial, o Red Bull Ladeira Abaixo 2024 contará com a presença de players e streamers da FURIA, um dos maiores times de eSports do mundo, de Gaules, maior streamer do Brasil e um dos principais do planeta, de Flakes Power, além de outros convidados. “Este é um dos eventos mais esperados do ano, porque une o esporte à diversão. E essa próxima edição geek vai ser muito legal, pois conectará o universo dos cosplays, dos carrinhos e a emoção do pessoal descendo a ladeira. Estou bem ansioso para ver o que os participantes irão preparar”, projeta Gaules que, na última edição, levou à pista um Elmo gigante para homenagear a Tribo e, em 2024, fez o anúncio oficial durante a Red Bull Casa da Tribo .

O streamer Mount, que conta com cerca de 1 milhão de inscritos na Twitch, também prestigiará a corrida. “Essa pegada geek é muito interessante por conta daquele estigma de que os gamers não saem de casa. Então, vê-los se metendo em uma aventura dessa pode ser bem legal. Aliás, se montasse um carrinho, eu me inspiraria no Doctor Who, com a cabine telefônica, ou em uma parada mais alegórica com o Bob Esponja”, comenta.

Como participar do Red Bull Ladeira Abaixo?

Para se inscrever no Red Bull Ladeira Abaixo 2024, os interessados devem acessar o site, incluir uma ilustração do projeto do veículo (pode ser em software de edição gráfica ou até mesmo com lápis e papel), uma descrição do tema do carrinho e também os nomes e dados dos integrantes da equipe, que deve ser composta por até cinco pessoas.

Os 40 projetos mais criativos serão anunciados em março. A partir disso, as equipes terão cerca de três meses para construir o projeto apresentado, antes de encararem o desafio final. Vale destacar que o transporte do carrinho até o local da competição será feito pelos próprios competidores, independente de sua cidade de origem, e também que os carrinhos não podem ser motorizados.

Além do tempo de descida, os juízes também vão avaliar originalidade, engenhosidade, criatividade, conectividade com o tema proposto, entre outros atributos, antes de declararem qual equipe será a vencedora desta edição inédita no mundo.

A data e o local de realização serão anunciados em breve. Para saber mais, clique aqui , confira o regulamento da competição e já prepare a imaginação para fazer parte deste evento inédito.

Saiba mais sobre o Red Bull Ladeira Abaixo

Com mais de 130 etapas realizadas desde que foi criado, em 2000, o Red Bull Ladeira Abaixo é uma disputa entre pilotos (amadores ou experientes), que constroem seus próprios carrinhos sem motor, para descer uma via íngreme movidos pela força da gravidade. Velocidade, criatividade e outros critérios são fundamentais para encantar o público e os jurados em busca do título.

No Brasil, a competição em seu formato tradicional já teve sete edições, em locais como Porto Alegre (RS), Fortaleza (CE), Balneário Camboriú (SC), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), São Paulo (SP) e Ribeirão Preto. Além disso, já teve presenças ilustres como o big rider Pedro Scooby, dos influenciadores Thaynara OG e Léo Picon, entre outros.

