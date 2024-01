Adnews Usando linha SuperSoft, Faber-Castell desafia público com desenhos hiper-realistas

Influenciadores se unem à Faber-Castell para desafiar visão e descobrir o que é foto e o que é desenho.

Em parceria com criadores de conteúdo, a Faber-Castell continua a desafiar a criatividade do público: é Foto ou Desenho? Os influenciadores Mateus Machado, Karol Stefanini, Carol Wang e Filipe Grimaldi recebem desenhos hiper-realistas e fotografias para brincar com suas audiências, que participam do desafio tentando identificar se as imagens são uma foto ou um desenho feito com os produtos da linha SuperSoft, da Faber-Castell. Com criação da agência DAVID, esta é a segunda vez que a marca traz a campanha “Foto ou Desenho?”, destacando a linha SuperSoft, a coleção é uma das principais da companhia, garantindo o efeito hiper-realista em desenhos e levando a criatividade a outro nível. Nessa nova fase, a marca dá continuidade ao sucesso da primeira edição da campanha que aconteceu em 2023, convidando o consumidor novamente a testar seu olhar por meio de novas imagens.

Com performance superior às linhas comuns, artistas, desenhistas, aprendizes e entusiastas podem exercitar sua criatividade com ilustrações feitas com SuperSoft, ganhando um nível de detalhes surpreendente, a ponto de serem confundidos com fotos. Trata-se de uma linha diferente em design, qualidade e performance. E para evidenciar essa característica única, a campanha terá como foco social media e criação de conteúdo digital no TikTok, Instagram , Youtube, Pinterest, X (antigo Twitter ) e Facebook com os influenciadores parceiros da marca.

Após publicações nos perfis oficiais de Faber-Castell, os quatro criadores de conteúdo continuarão a conversa em seus perfis, interagindo com os posts originais e convidando o público a conhecer não só as ilustrações como os EcoLápis de Cor, ideais para os desenhos hiper-realistas, que se destacam pela elegância do design, performance e a possibilidade de colorir tantos em papéis claros quanto escuros, fazendo com que os materiais sejam um dos mais desejáveis entre os consumidores.

“Queremos divertir o público e mostrar que com os EcoLápis de Cor SuperSoft, elevamos a criatividade e os desenhos à perfeição”, afirma Flávia Giordano, diretora de Marketing da Faber-Castell.

No total, a linha conta com mais de 30 produtos, divididos em seis categorias, entre elas lápis de cor e grafite, borracha, canetas e marca textos.

“A demanda pelos produtos SuperSoft teve um crescimento enorme nos últimos anos, motivo pelo qual estamos sempre atualizando e trazendo o que há de mais inovador no mercado para o nosso portfólio”, complementa Flávia.

*Foto de capa: Divulgação/Faber Castell

