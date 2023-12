Enzo Souza* Twitch revela tendências, streamers e inovações de destaque em 2023

Twitch destaca relevância da comunidade e presença de novas ferramentas para criadores de conteúdo.

O fim do ano costuma trazer consigo reflexões acerca do que foi tendência nas principais plataformas digitais. Na América Latina e no resto do mundo, os usuários da plataforma de streaming Twitch compartilham creators, emoticons e trends que moldaram o cenário do ano.

A partir disso, a própria plataforma realiza um apanhado geral com as principais informações sobre como os streamers e as audiências desfrutaram do que foi oferecido em 2023. Para te manter informado sobre isso, o Adnews trouxe as principais informações divulgadas pela plataforma. Vamos lá!

Entre os cinco canais na América Latina com mais horas assistidas está, em primeiro lugar, o Gaules, que contou com uma área própria na CCXP23 a qual o Adnews esteve presente, seguido pelo loud_coringa, o Cellbit, o Paulinholokobr e por fim, mas não menos importante, o Elspreen.

Ainda sobre o Elspreen, neste ano ele foi o streamer latino-americano com maior número de visualizações em uma transmissão, alcançando mais de 21 mil visualizações.

Partindo para o âmbito global, foram visualizadas mais de 104 milhões de histórias na Twitch, um número impressionante tendo em vista o quão recente é este novo formato.

Atualmente, mais pessoas estão conseguindo utilizar a plataforma como trabalho. Mais de 502 mil novos afiliados mundiais começaram a monetizar seus próprios canais. Esses usuários, ao se afiliarem à plataforma, tiveram acesso a novas ferramentas para construirem suas audiências.

“Adotamos uma abordagem que prioriza a comunidade na produção de conteúdo, parcerias de marca e desenvolvimento de produtos para ajudar os streamers a construir suas comunidades com segurança e monetizar seu conteúdo. No final das contas, nosso objetivo é auxiliar os streamers a se concentrarem na criação de mais conteúdo e na conexão com suas comunidades”, comentou Rachel Delphin, CMO (diretora de Marketing) da Twitch em entrevista ao Adnews.

Mais de 6,3 mil desses novos parceiros deram o próximo passo na criação de conteúdo, construindo uma audiência significativa e deixando sua própria marca nas categorias da Twitch, como Jogos, IRL, Arte e outras.

Para que esses conteúdos fossem descobertos por novos públicos, foram criadas mais de 2,1 milhões de tags. Ao que tudo indica, isso funcionou muito bem, porque as audiências engajaram com mais de 49,6 bilhões de mensagens de chat no mundo.

Em relação a essas tendências e avanços no streaming , a abordagem da Twitch centrada na criação de conteúdo e em novas experiências muda não somente a forma a qual os creators entram em contato com a audiência, mas também como a publicidade se faz presente na plataforma.

“A Twitch está no mercado há mais de 10 anos. Durante esse tempo, tivemos que evoluir continuamente ao lado da economia de criadores e da indústria de streaming como um todo, mantendo-nos diferentes e oferecendo experiências únicas à nossa comunidade. Nossa experiência e o fato de termos sempre nos concentrado em streaming, desde o primeiro dia, são o que nos diferencia de outros serviços. Continuamos seguindo essa abordagem enquanto inovamos para ajudar nossos streamers a crescer. Isso também criou novas oportunidades para marcas que desejam se conectar com as comunidades na Twitch para fomentar a fidelidade à marca”, declarou Rachel.

A plataforma também oferece essas informações para seus próprios usuários por meio do Resumo Anual da Twitch, que registra a atividade ao longo do ano. O resumo se divide em três tipos, o Espectador, o Criador e Comunidade, permitindo que o usuário se qualifique para um, dois ou as três categorias.

Somente o próprio usuário tem acesso aos seus Resumos individuais, entretanto, rolando até o fim do próprio resumo, ele encontra uma função que permite compartilhar uma imagem que destaca as maiores conquistas dele do ano. Para conferir o seu resumo, basta clicar aqui .

Com essas novidades, a Twitch mostra como a transmissão de vídeo continua sendo um espaço em constante mudança e, principalmente, evolução. Isso abre portas para um futuro que adote mais tecnologias e maior eficiência para os conteúdos compartilhados.

Atualmente, a plataforma já conta com diversas inovações, como o Discovery Feed, que ajuda os espectadores a encontrarem novos streamers com base nos seus clipes em destaque, o Twitch Stories, voltada para o formato de conteúdo de vídeos curtos que tomou a internet, auxiliando os streamers a se conectarem com suas comunidades mesmo quando não estão transmitindo.

“Juntas, essas iniciativas demonstram como estamos introduzindo novos produtos para ajudar os streamers a crescer e envolver suas comunidades. Estamos comprometidos em aproveitar novas tecnologias para aprimorar ainda mais a interação entre criadores e espectadores, proporcionando uma experiência de streaming cada vez mais envolvente e personalizada”, disse a diretora. “Nossos streamers costumam ser early adopters de tecnologia, e vimos isso com a IA em particular, já que os streamers estão experimentando como a IA pode ajudar a impulsionar sua própria criatividade. Embora usemos IA há muito tempo em algumas de nossas próprias ferramentas, muitas vezes são os streamers que impulsionam a inovação, aproveitando ao máximo as últimas funcionalidades tecnológicas” adicionou ela.

Além de inovações em tecnologia, a plataforma está em constante mudança também no quesito valorização do público feminino e das criadoras de conteúdo.

Segundo a CMO: “As mulheres são uma parte extremamente importante da comunidade da Twitch e uma audiência crucial para nós. Recentemente, realizamos nosso primeiro Women Streamers Meet-Up no Brasil, uma iniciativa liderada pela Twitch e um evento exclusivo, para reunir streamers femininas brasileiras. Recebemos 50 streamers com o objetivo de proporcionar a elas uma plataforma para discutir oportunidades e desafios, promover conexões e trocar ideias.”

Essa comunidade é caracterizada por um público e por criadoras diversas, não somente no tipo de conteúdo, mas também nas formas as quais elas interagem entre si.

“A Bel Rodrigues é uma streamer de Just Chatting conhecida por sua carreira como escritora e criadora de conteúdo literário na hashtag #booktwitch. Ela participa de sprints literários, compartilha resenhas de livros com a comunidade e incentiva a leitura. Temos também Ingrid Larissa, mais conhecida como Yayah, uma streamer/criadora de conteúdo e ex-atleta de judô. Yayah joga Valorant e muitos outros jogos em suas transmissões, enquanto diverte seu grande público com histórias e conversas. Não podemos esquecer de Celine, ex-jogadora profissional de Valorant que mudou sua carreira de streaming para se tornar uma jogadora de GTA. Atualmente, ela está entre as 10 melhores streamers femininas da Twitch, com uma base de fãs apaixonada por suas transmissões”, finaliza Rachel Delphin.

*Com supervisão de Jéssica Bitencourt / Foto de capa: Divulgação/Twitch

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . #WhereTransformationHappens

The post Twitch revela tendências, streamers e inovações de destaque em 2023 appeared first on ADNEWS .