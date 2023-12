Adnews Palmeiras e PUMA arrecadam mais de R$388 mil em leilão de camisa especial

A Sociedade Esportiva Palmeiras e a PUMA Brasil arrecadaram cerca de R$388 mil em leilão virtual da camisa especial criada em apoio às campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul. Tanto Palmeiras, quanto PUMA renunciaram aos lucros e o valor arrecadado por meio da ação social será destinado inteiramente ao A.C.Camargo Cancer Center, instituição referência no diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa do câncer no Brasil.

O leilão aberto ao público foi realizado por meio do site Jogando Pela Vida e apresentou as camisas usadas pelos jogadores do elenco masculino na partida contra o Atlético-MG , no dia 19 de outubro, e pelo elenco feminino, usadas na partida contra o Corinthians , no dia 4 de novembro. Os torcedores que fizeram os maiores lances arremataram as peças autografadas, com direito a retirá-las em uma visita guiada na Academia de Futebol do Palmeiras.

.No começo da campanha, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, destacou que a ação faz parte do programa de responsabilidade institucional do Alviverde, intitulado ‘ Por Um Futuro Mais Verde ’ , que procura gerar impactos social, econômico e ambiental para o universo do futebol e para toda a sociedade.

Inaugurado em 1953, o A.C.Camargo Cancer Center tem uma trajetória grandiosa no combate ao câncer, por ser um centro integrado de diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa do câncer, referência internacional e modelo sustentável de atuação social.

Os pacientes recebem assistência integrada e humanizada, desde o diagnóstico até a reabilitação. Na área da pesquisa, atua para ampliar o conhecimento e gerar descobertas que representem avanços no tratamento, diagnóstico e prevenção da doença. Na área de Ensino é a principal instituição formadora em oncologia do país.Ao todo, são mais de 5 mil profissionais engajados com o propósito de combater o câncer paciente a paciente.

