Adnews Grupo Madero lança linha especial de panetones

Famoso pelo premiado cheeseburger , neste ano, o Grupo Madero lançou uma edição limitada de deliciosos panetones, que chegam em latas especiais personalizadas e são uma excelente opção de presente de Natal. A novidade já está disponível nos restaurantes Madero Steak House de todo o Brasil, nas Ecoparadas e também pelo app , com duas opções de sabores: frutas cristalizadas e gotas de chocolate.

Os panetones são produzidos por meio de fermentação natural e com o toque especial do chef Junior Durski. Tanto o de gotas de chocolate quanto o de frutas cristalizadas possuem textura aveludada e atingem as notas ideais em sabor e intensidade.

“Queremos encantar e surpreender nossos clientes com um produto de alta qualidade e sabor incrível, e criamos uma embalagem ainda mais especial para que nossos panetones possam ser um presente inesquecível”, explica o chef .

Além disso, o Madero adicionou uma sobremesa especial de fim de ano ao seu cardápio, composta por uma generosa fatia do panetone com gotas de chocolate, sorvete de vanilla e calda de chocolate. A nova sobremesa já pode ser encontrada pelo valor de R$29,90 apenas nas unidades do Madero Steak House. Já os dois sabores de panetones possuem 800g e estão disponíveis no valor de R$95,00 enquanto durarem os estoques.

* Foto de capa: Divulgação/Grupo Madero

