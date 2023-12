Adnews TikTok Awards 2023: saiba quais foram os vencedores de cada categoria

O TikTok Brasil promoveu uma grande festa para celebrar os produtores de conteúdo que mais se destacaram na plataforma ao longo dos últimos 12 meses. A cerimônia de premiação do TikTok Awards 2023 aconteceu nesta terça-feira (12) no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP).

O evento foi comandado pela atriz Giovanna Antonelli, pela apresentadora Eliana e pelo influencer Lucas Rangel. Outros nomes de peso subiram ao palco para premiar diversas categorias, como a apresentadora Ana Maria Braga, o ex-jogador Cafu, a modelo e apresentadora Luciana Gimenez e a cantora Marina Sena. Xuxa foi a homenageada da noite. A rainha dos baixinhos acabou de completar 60 anos de vida.

A festa teve ainda um mix de apresentações musicais, com participação de artistas como Luísa Sonza, Ludmilla, Léo Santana, Iza, L7nnon, Dennis DJ, Kevin O Cris, MC Daniel, Melody, Ivete Sangalo e muito mais.

O TikTok Awards 2023 premiou criadores em 16 categorias. Confira a lista de vencedores:

Criador do Ano

Gustavo Tubarão

Bombou na For You

Pkllipe

Estrela TikTok

Jade Picon

#TikTokMeFezAssistir

Duda Menegheti

Medalha de Ouro

Braune

Zerou o Game

Cortes LOUD Coringa

Credo, Que Delícia

Eloá Almeida

#TikTokFashion

Malu Borges

Surra de Beleza

Franciny Ehlke

Prof. do Ano

Prof. Ramilton Batinga

Quem Sabe Faz Ao Vivo

Juninho Manella

Descubra Novas Vozes

Thiago Veigh

Artista TikTok

Ludmilla

#TikTokMeFezOuvir

Melhor Versão – Gustavo Mioto

#CleanTok por Unilever

Ellen Milgrau

* Com informações de Aline Porfírio | Foto de capa: Aline Porfírio

