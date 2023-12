Adnews O melhor dos dois mundos: Star se une ao Disney

O Star+ , serviço de streaming responsável por distribuir produções da antiga Fox , como as séries ‘American Horror Story’ e ‘The Walking Dead’, além de oferecer os esportes da ESPN , será integrado ao Disney+ na América Latina no segundo trimestre de 2024. O anúncio veio por meio da The Walt Disney Company, que informou que o intuito é oferecer o amplo acervo dos dois streamings em um único lugar.

“ Esta integração permitirá que a força inigualável de nossos conteúdos esteja disponível em um só aplicativo, proporcionando uma experiência melhorada e superior, além de um acesso simplificado aos assinantes, que estão sempre no centro de nossas estratégias ” , comentou Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company Latin America.

Apesar de muitos internautas acharem inimaginável uma integração dos dois conteúdos, tendo em vista que o Disney+ é direcionado para os públicos infantil e infanto-juvenil, enquanto o Star+ é dedicado ao público adulto, os primeiros sinais da integração já existem há um certo tempo.

A Disney está amadurecendo uma parte de seu conteúdo ao não somente integrar opções diferentes em seu catálogo, como as séries ‘Demolidor’ e ‘Justiceiro’, anteriormente distribuídas pela Netflix , mas também produzir conteúdos adultos próprios, como a série ‘Echo’. A produção, que está com estreia marcada para 10 de janeiro, revelou ser mais violenta do que as demais da Disney/ Marvel , se juntando aos conteúdos que podem ser acessados de acordo com o controle de classificação indicativa de cada perfil.

Além disso, a oferta Combo+, na qual o consumidor pode assinar os dois streamings pelo valor único de R$ 55,90, também é um sinal dessa aproximação dos dois serviços. Apesar de já existir o valor do combo, ainda não foi divulgado se o Disney+ sofrerá alterações no preço após a integração dos conteúdos do Star+.

* Com informações de NerdBunker

