Jéssica Bitencourt Do Madison Square Garden ao metaverso, KISS aposta na imortalidade digital

A humanidade está acostumada a utilizar a tecnologia para “ congelar o tempo ” . Fazemos isso de forma estática desde 1826, quando aconteceu o primeiro registro fotográfico, e com movimento desde 1895, quando a primeira projeção cinematográfica foi apresentada ao mundo. E neste ano, a sociedade testemunhou mais uma façanha tecnológica que trouxe a cantora Elis Regina, falecida há mais de 40 anos, de volta à vida para cantar com a filha, a também cantora Maria Rita, na campanha que comemorou os 70 anos da Volkswagen no Brasil . O dueto icônico foi viabilizado pela inteligência artificial.

Diante de tantos avanços, você também se pergunta qual será o próximo passo da tecnologia? A gente, sim. E parece que, além de congelar momentos, a evolução tecnológica nos dará o poder de vivenciá-los novamente (e quantas vezes quisermos) de forma imersiva. Os fãs do KISS, banda de hard rock mundialmente famosa por hits como ‘Rock And Roll All Nite’ e a balada romântica ‘Forever’, sentiram um gostinho do futuro neste fim de semana, quando os músicos realizaram o último show da turnê que anunciou sua aposentadoria dos palcos.

A última noite da turnê mundial ‘ End of The Road World Tour ’, que durou 58 meses e abrangeu cinco continentes, foi marcada por uma despedida única no Madison Square Garden, em Nova York (EUA). Perto da meia-noite, os membros da banda desapareceram do palco, dando lugar a avatares holográficos gigantes que continuaram a performance de ‘ God Gave Rock ‘n’ Roll To You ’ projetados em tela de LED, com um espetáculo de luzes e pirotecnia. Essa tecnologia permite que Demon, The Starchild, Catman e Spaceman (como são chamados os membros da banda) continuem a se apresentar mesmo após o encerramento oficial de sua trajetória.

“ O que realizamos foi incrível, mas não é o suficiente. A banda merece viver porque é maior do que nós ” , afirmou o cantor Paul Stanley.

As representações holográficas foram projetadas com 2,4 metros de altura, apresentando as características marcantes da banda. Criadas a partir de dados coletados durante apresentações ao vivo dos músicos, usando trajes de captura de movimento, e ssas formas digitais levitaram, cuspiram fogo e lançaram eletricidade de seus dedos, oferecendo um espetáculo visual impressionante no encerramento do espetáculo. A adoção da tecnologia vem sendo chamada popularmente de “imortalidade digital”.

Os avatares foram desenvolvidos pela Industrial Light & Magic (ILM), empresa sediada em São Francisco (EUA). Ela se tornou conhecida nos últimos anos por levar efeitos visuais famosos nos universos cinematográficos de Star Wars e Jurassic World para eventos ao vivo, na forma de avatares realistas e outras fantasias visuais.

“ Queremos dar aos fãs uma ideia das muitas formas que essa banda pode assumir no futuro ” , afirma Grady Cofer, supervisor de Efeitos Visuais da ILM.

Enquanto isso, os financiadores e produtores são os fundadores da empresa sueca Pophouse Entertainment, responsável pelo show

‘

ABBA Voyage

’,

em Londres, que foi incrivelmente bem-sucedido. A apresentação foi assistida por 1,9 milhão de visitantes desde sua estreia, em 2022, e segundo relatos, fatura £ 2 milhões por semana.A Pophouse tem como objetivo adquirir os catálogos de música de bandas antigas e revitalizar o interesse nelas de maneiras imaginativas. Além do ‘ABBA Voyage’, a empresa criou um museu do ABBA em Estocolmo (SE) em 2013 e abriu o Avicii Experience, também em Estocolmo, em 2022, mesmo ano em que adquiriu uma participação de 75% no catálogo de música do falecido DJ.

Onde esses avatares aparecerão a seguir e como serão monetizados ainda é um mistério. A Pophouse contratou Thierry Coup, ex-diretor criativo da Universal Destinations & Experiences, para se tornar o diretor criativo do show de avatares do KISS. Trabalhando com os membros da banda e a ILM, o KISS pode aparecer em uma performance ao vivo, nos metaversos de Roblox ou Fortnite , ou em tudo isso.

Agora, os fãs aguardam para ver como a imortalização digital do KISS se desdobrará. Com avatares capazes de percorrer diferentes plataformas, a banda promete permanecer relevante na era digital e explorar novas fronteiras do entretenimento.

* Com informações da BBC e Fast Company | Foto de capa: Getty Images

