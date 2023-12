Adnews Pesquisa indica que latino-americanos são os que mais consomem mídia digital

Os usuários de internet latino-americanos são os que mais passam tempo em redes sociais, aplicativos de mensagens, em PCs, laptops, tablets, celulares e consumindo mídia online e música via streaming . Além disso, são vice-campeões mundiais em consumo de TV aberta (atrás apenas da América do Norte) e em tempo gasto com podcasts (em primeiro estão África e Oriente Médio).

Nas atividades nas quais não é líder, a América Latina apresenta índices mais altos que a média global, com exceção do tempo que os latino-americanos gastam com mídia impressa. As atividades nas quais os usuários de internet latino-americanos gastam mais tempo diariamente são uso de dispositivos móveis (5 horas e 5 minutos), uso de PCs, laptops, tablets (3 horas e 52 minutos) e consumo de TV aberta (2 horas e 23 minutos).

Os dados constam da 13ª edição da pesquisa The Global Media Intelligence Report, do eMarketer/ Insider Intelligence, que detalha o uso de mídia e dispositivos de acesso em 47 mercados no mundo todo. Nesta rodada do estudo, em mais da metade dos países pesquisados o tempo gasto em dispositivos móveis superou o de uso de PCs/ laptops/ tablets.

A pesquisa revela ainda que os usuários de internet brasileiros gastam mais tempo do que seus vizinhos em PCs/ laptops/ tablets, em celulares, TV online/ streaming , mídia impressa, mídia online, redes sociais/ aplicativos de mensagens, podcasts e TV aberta.



Nesta última, o Brasil fica em terceiro lugar no hemisfério Ocidental, atrás dos Estados Unidos (líder global) e do Reino Unido. De fato, 91% dos usuários de internet do país afirmam consumir TV aberta, proporção um pouco menor do que em 2022, mas o suficiente para ficar à frente do México pelo segundo ano seguido.

Outros dados interessantes da pesquisa:

● Pela primeira vez nos Estados Unidos, o tempo gasto com dispositivos móveis (3 horas e 37 minutos) foi maior do que os minutos diários em PCs/ laptops/ tablets.

● No Sudeste Asiático, o tempo gasto com dispositivos móveis favorece amplamente os celulares, com 4 horas e 29 minutos diários (1 hora e 34 minutos a mais do que o tempo gasto em PCs/ laptops/ tablets).

● Em comparação ao demais mercados, a Europa Ocidental é retardatária no consumo de TV e no streaming de vídeo e áudio, mas é um centro de novas tecnologias digitais, como smartwatches e produtos para casas inteligentes.

O The Global Media Intelligence Report é uma parceria entre o eMarketer/ Insider Intelligence e a Publicis Media-Starcom, em colaboração com a empresa de pesquisa de mercado GWI. A cada trimestre, são entrevistados usuários de internet com idades entre 16 e 64 anos em mais de 47 países sobre seu estilo de vida e hábitos de consumo de mídia.

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . #WhereTransformationHappens

The post Pesquisa indica que latino-americanos são os que mais consomem mídia digital appeared first on ADNEWS .