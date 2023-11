Enzo Souza* Parem as máquinas! Warner confirma nomes de Hollywood na CCXP23

Os preparativos para a Comic Con Experience 2023 ( CCXP23 ), que acontece de 30 de novembro a 3 de dezembro no São Paulo Expo, em São Paulo (SP), ficaram ainda mais movimentados com as surpresas da Warner Bros. Pictures . Com uma chuva de anúncios, a empresa confirmou a programação de painéis com a presença de atores, atrizes e diretores dos próximos grandes lançamentos da escuderia centenária, como ‘Evidências do Amor’, ‘Furiosa’, ‘Godzilla e Kong: O Novo Império’, ‘Duna: Parte 2’ e ‘Aquaman: O Reino Perdido’.

Os painéis da Warner serão abertos na próxima quinta-feira (30) pela cantora Sandy , protagonista de ‘Evidências do Amor’, e pelo diretor do longa-metragem, Pedro Antônio, que estarão no evento para um bate-papo com os fãs sobre os bastidores do filme. Na sequência, o Palco Thunder será ocupado por grandes nomes de Hollywood: Anya Taylor-Joy (‘O Gambito da Rainha’), Chris Hemsworth (‘Thor’) e George Miller (diretor de ‘Mad Max’). Os dois atores e o cineasta apresentarão, pela primeira vez em todo o mundo, o filme ‘ Furiosa ’ , que tem estreia marcada para 23 de maio de 2024. o filme contará a história da jovem Furiosa e os desafios que ela enfrentará ao cair nas garras de uma gangue liderada pelo Senhor da Guerra Dementus.

Como a vida é feita de ciclos, além de abrir a CCXP, a Warner também será responsável por fechar o evento (com chave de ouro) trazendo, no dia 3 de dezembro, filmes muito aguardados pelos fãs. Entre eles, ‘Godzilla e Kong: O Novo Império’, que reunirá os monstros mais conhecidos da cultura pop para combater uma ameaça misteriosa. O diretor Adam Wingard estará presente no local para comentar detalhes sobre o longa, que estreia em 11 de abril de 2024.

Logo após, o diretor Denis Villeneuve, acompanhado dos atores Timothée Chalamet (‘Não Olhe Para Cima’), Zendaya (‘Euphoria’), Austin Butler (‘Elvis’) e Florence Pugh (‘Oppenheimer’), trará um vislumbre de ‘Duna: Parte 2’, sequência do épico de ficção científica lançado em 2021, que chegará aos cinemas em 29 de fevereiro de 2024.

E para os fãs de quadrinhos, o rei dos sete mares em pessoa, Jason Momoa (‘Velozes e Furiosos X’), encerrará o evento ao lado do diretor James Wan e dos atores Patrick Wilson (‘Invocação do Mal’) e Yahya Abdul Mateen II (‘Candyman’), comentando sobre ‘Aquaman: O Reino Perdido’, que estreia ainda este ano, em 21 de dezembro.

Esses anúncios pegaram todos de surpresa, e sinceramente, competir com grandes nomes não será uma tarefa simples para os outros estúdios que marcarão presença no evento! Entretanto, quando o assunto é CCXP, não se trata de uma competição, mas sim da união e da paixão pela cultura pop que faz a comunidade geek entrar em sintonia.

Serviço

CCXP 2023

30 de novembro a 3 de dezembro de 2023

São Paulo Expo | Rodovia dos Imigrantes, 1,5km, Vila Água Funda – São Paulo (SP)

Compre seu ingresso no site oficial do evento

