Enzo Souza* CCXP23 traz elencos de ‘Mamonas Assassinas: O Filme’, ‘O Auto da Compadecida 2’ e mais

Falta pouco para a Comic Con Experience 2023 ( CCXP23 ), o maior evento de cultura pop do Brasil, que acontece em São Paulo (SP) entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro. À medida que o evento se aproxima, são anunciados quadrinistas, atores, diretores, marcas e creators muito amados pela comunidade nerd/geek, elevando as expectativas do público.

Esta edição da CCXP é ainda mais especial por comemorar os dez anos do evento no território nacional. E para celebrar esse marco, foi produzido um filme publicitário recheado de referências a ‘ Vingadores: Ultimato ’ , ‘ Coringa ’ , ‘ Procurando Nemo ’ , ‘ As Branquelas ’ e outros títulos que preenchem o coração dos fãs há décadas! Confira abaixo.

Com a quantidade de anúncios, é natural se sentir um pouco perdido. Pensando nisso, preparamos uma lista especial com alguns dos maiores nomes que passarão pelos principais palcos da CCXP. Prepare-se para anotar ou tirar prints , e vamos nessa!

Taís Araújo, Selton Mello e Matheus Nachtergaele

Em um painel especial dedicado à produção ‘ O Auto da Compadecida 2 ’ , a premiada atriz Taís Araújo confirmou sua participação na CCXP23. Com uma carreira de mais de 20 anos, destacando-se em novelas, séries, teatro e cinema, e sendo uma defensora das mulheres negras pela ONU Brasil, a atriz participante da bancada do The Masked Singer Brasil trará detalhes sobre sua interpretação da personagem Nossa Senhora, papel originalmente realizado por Fernanda Montenegro no filme lançado em 2000.

E não há como falar sobre ‘ O Auto da Compadecida ’ sem mencionar a icônica dupla Selton Mello e Matheus Nachtergaele , conhecidos por interpretarem Chicó e João Grilo no longa-metragem. Ambos estarão presentes na CCXP ao lado de Taís Araújo.

O ator, diretor, roteirista e músico Selton Mello celebrará 40 anos de carreira na CCXP23. O integrante da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, conta com sucessos como ‘ Lisbela e o Prisioneiro ’ , ‘ O Palhaço ’ e a premiada série do Globoplay ‘ Sessão de Terapia ’ no currículo . Já Matheus Nachtergaele é um renomado ator, diretor e autor, que trabalhou em clássicos como ‘ O Que é Isso, Companheiro? ’ e ‘ Cidade de Deus ’ . Os três artistas estarão juntos no dia 2 de dezembro, prometendo um encontro marcante para exaltar o cinema nacional e a cultura brasileira. Confira abaixo o vídeo de confirmação do painel.

View this post on Instagram A post shared by Taís Araujo (@taisdeverdade)

Elenco de ‘ Mamonas Assassinas: O Filme ’

Com uma dose extra de musicalidade e muito bom humor, o elenco de ‘ Mamonas Assassinas: O Filme ’ preparou um vídeo cheio de estilo, com a icônica Brasília amarela do grupo, para confirmar a participação no evento.

View this post on Instagram A post shared by CCXP (@ccxpoficial)

O painel que apresentará os detalhes da produção será no dia 3 de dezembro, e também terá a presença do diretor, Edson Spinello, do figurinista, do maquiador e do caracterizador do longa, que estreia dia 28 de dezembro nos cinemas de todo o país. Quem estiver na CCXP também vai assistir, com exclusividade, a trechos do filme que conta a história de uma das bandas de maior sucesso dos anos 90.

Arena PodPah

Encerrando os maiores destaques nacionais anunciados até o momento, a edição deste ano da CCXP trará a Arena PodPah , um espaço onde figuras como Igão, Mítico, Defante, Thais Diegues, Pedro Scooby e outros nomes de um dos podcasts mais famosos do Brasil comandarão uma programação exclusiva.

View this post on Instagram A post shared by CCXP (@ccxpoficial)

Tyler Hoechlin

É um pássaro? É um avião? Não! É o Tyler Hoechlin. Isso mesmo, o ator americano conhecido por dar vida ao maior herói de todos os tempos na série ‘ Superman and Lois ’ e pelo seu papel em ‘ Teen Wolf ’, como Derek Hale, estará no evento nos dias 2 e 3 de dezembro.

View this post on Instagram A post shared by CCXP (@ccxpoficial)

Mark Williams

Para os apaixonados pelo universo mágico de Harry Potter, foi confirmada uma presença especial vinda diretamente do Ministério da Magia: o ator britânico Mark Williams , conhecido por interpretar Arthur Weasley, o pai do melhor amigo de Harry, Ron Weasley. O ator marcará presença no evento nos dias 2 e 3 de dezembro, e estará no Palco Thunder para sessões de fotos e autógrafos com os fãs.

Prepare sua varinha e o manto de sua casa favorita sem medo de julgamentos, porque na CCXP, Grifinória, Sonserina, Corvinal (minha casa do coração) e Lufa-Lufa são amadas e bem-vindas!

View this post on Instagram A post shared by CCXP (@ccxpoficial)

Lana Parrilla

Vencedora dos prêmios NHMC Impact e ALMA de Melhor Atriz de TV, e eleita pelos fãs duas vezes como a Melhor Vilã do TV Guide pela sua atuação como Regina Mills, a Rainha Má de ‘ Once Upon a Time ’ , Lana Parrilla estará presente nos palcos da Comic Con Experience nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro.

Não é a primeira vez da atriz no evento brasileiro. Ela compareceu na CCXP19 e na edição que ocorreu online, a CCXP Worlds, com muito entusiasmo pelo carinho dos fãs.

View this post on Instagram A post shared by CCXP (@ccxpoficial)

Zack Snyder

Diretor de filmes marcantes para a cultura pop, como ‘ 300 ’ , ‘ Homem de Aço ’ e a famosa versão de quatro horas do filme da Liga da Justiça, popularmente conhecido como “snydercut”, Zack Snyder estará no evento no dia 1º de dezembro, em um painel exclusivo onde ele apresentará pela primeira vez o seu próximo filme, ‘ Rebel Moon – Parte 1: A Menina de Fogo ’ . Confira abaixo o recado do próprio Snyder para os fãs.

Depois de todos esses anúncios, a CCXP23 faz jus ao seu lema ao oferecer uma experiência “épica” para os fãs de toda as vertentes da cultura pop. Apesar da quantidade de informações, não é preciso se preocupar. Afinal, o evento é exatamente para mergulhar nesse universo incrível e vivenciar momentos únicos ao lado de seus ídolos!

Serviço

CCXP 2023

30 de novembro a 3 de dezembro de 2023

São Paulo Expo | Rodovia dos Imigrantes, 1,5km, Vila Água Funda – São Paulo (SP)

Compre seu ingresso no site oficial do evento

* Com a supervisão de Jéssica Bitencourt

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . #WhereTransformationHappens

The post CCXP23 traz elencos de ‘Mamonas Assassinas: O Filme’, ‘O Auto da Compadecida 2’ e mais appeared first on ADNEWS .