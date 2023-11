Adnews AACD Teleton encerra 26ª edição com arrecadação histórica de R$ 35,7 milhões

A 26ª edição da Campanha AACD Teleton encerrou em grande estilo o seu tradicional programa televisivo na madrugada deste domingo (12), diretamente dos estúdios do SBT . Após mais de 17 horas de transmissão ao vivo para todo o Brasil, a ação conseguiu arrecadar R$ 35,7 milhões, superando a meta de R$ 35 milhões estipulada para 2023. Esse é o maior valor arrecadado na história da campanha, e vai possibilitar a realização de cerca de 280 mil atendimentos nas diversas unidades da AACD no país.

“Agradeço às pessoas e empresas que contribuíram e foram fundamentais para a manutenção dos nossos atendimentos. Pedimos que sigam com esse apoio, pois todo valor doado nos permite levar movimento, qualidade de vida e inclusão às pessoas com deficiência física”, afirma o CEO da AACD, Valdesir Galvan.

Quem deu a notícia ao público foi Patricia Abravanel e o padrinho digital da campanha, Celso Portiolli. Juntos, eles encerraram a atração celebrando a meta conquistada após um Passa ou Repassa especial com os companheiros de palco: a embaixadora Virginia, Marcos Mion, Lexa, Zezé di Camargo, João Silva (filho do apresentador Fausto Silva) e João Liberato (filho do apresentador Gugu Liberato).

A família Abravanel marcou presença ao longo de todo o programa. Além de Patricia, participaram da transmissão Cíntia Abravanel, Rebeca Abravanel, Silvinha Abravanel e Tiago Abravanel. Mas, o time de celebridades escalado para a 26ª edição foi muito além, reunindo representantes das maiores emissoras brasileiras e influenciadores queridinhos do público em torno da causa.

Do SBT, como ocorre todos os anos, participaram grandes nomes como Chris Flores, Cléber Machado e as equipes de esportes e de jornalismo, Danilo Gentili, Gabriel Cartolano, Michelle Barros, Ratinho, Regina Volpato, os atores da novela ‘ A Infância de Romeu e Julieta ’ e outros representantes do elenco artístico da emissora. A transmissão também contou com César Filho, Lucas Maciel, Mariana Godoy e Adriane Galisteu, que gravou um depoimento, representando a Record TV ; Luciana Gimenez e Sonia Abrão, representando a RedeTV! ; Marcos Mion, Patrícia Poeta e Fátima Bernardes, que gravou um depoimento, representando a Globo ; e Karyn Bravo representando a TV Cultura .

Como prometido, Eliana conseguiu reunir em vídeo as apresentadoras Angélica e Xuxa, que mandaram mensagens de apoio à Campanha AACD Teleton. O apresentador Fausto Silva e o ator Renato Aragão também enviaram vídeos para o programa, incentivando a população a doar.

E música? É claro que não faltou! A transmissão contou com shows de artistas e bandas de vários estilos, como Aline Barros, Ana Castela, Fábio Jr., Gustavo Mioto, Gustavo Moura & Rafael, João Gomes, Mc Daniel, Melody, Naldo Benny, Patati Patatá, Pixote, Priscila, Sarah Beatriz, Thaeme & Thiago, Wanessa Camargo, Zé Felipe e Zezé Di Camargo.

Dando seu nome como representante do time de influenciadores digitais que aderiram à campanha, a embaixadora Virginia Fonseca engajou a audiência tanto no palco quanto nas redes sociais. Ao lado dela, nomes como Blogueirinha, Carlinhos Maia, Eliezer, GKay, Ivan Baron, João Guilherme, Lucas Guimarães, Lucas Rangel, Márcia Sensitiva, Nicole Bahls, Pepita, Rafa Uccman, René Silva, Rodrigo Mussi, Tirulipa e Viih Tube mobilizaram os telespectadores e internautas.

Além disso, os Estúdios Flow , maior hub brasileiro de podcasts, também marcaram presença na festa, com participações de Carlos Tramontina, apresentador do Tramonta News e Portas Abertas; Igor 3K, apresentador do Flow Podcast; e Yasmin Yassine, apresentadora do Venus Podcast. Grandes projetos dos Estúdios Flow engajaram as suas audiências desde o início da campanha por meio entrevistas com pacientes e profissionais da AACD e chamadas para doação.

Impacto além da saúde

Neste ano, a Campanha AACD Teleton mostrou como os atendimentos especializados da AACD são o ponto de partida para a construção de um futuro com mais educação, emprego e inclusão para as pessoas com deficiência física. As experiências dos pacientes da Instituição, relatadas ao longo da maratona televisiva, revelaram como um processo de reabilitação de qualidade traz não apenas saúde e bem-estar, mas também a efetiva inserção dos pacientes na sociedade para um exercício pleno de cidadania.

“ Este ano, o tema do Teleton é ‘ Um futuro de oportunidades ’, e precisamos refletir que, quando discutimos empregabilidade, acessibilidade, educação, inclusão, nada vai funcionar se não tiver o atendimento clínico que o paciente precisa. Oferecemos esse atendimento com consultas, processo de reabilitação, cirurgias e produtos ortopédicos. Todas as empresas e pessoas podem estar ao nosso lado, participar e provocar esse impacto social ” , declara o superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD, Edson Brito.

Ao longo da programação exibida desde a noite de sexta-feira (10), artistas, apresentadores, jornalistas, influenciadores digitais e pacientes ressaltaram a importância do trabalho da AACD. Médicos também estiveram presentes no palco para apresentar as especialidades da Instituição.

Fundada em 1950, a AACD possui uma infraestrutura completa dedicada a pacientes ortopédicos e reabilitação de pessoas com deficiências físicas, sendo composta por um hospital ortopédico, sete unidades de reabilitação e cinco oficinas para fabricação de produtos ortopédicos. A Instituição realiza, em média, 800 mil atendimentos anuais via SUS, particular e convênios.

A AACD ainda conta com a unidade escolar AACD Lesf, área de ensino e pesquisa para disseminar conhecimentos; e a AACD Esporte, que contribui por meio da prática esportiva para a inclusão da pessoa com deficiência, e com a cooperação técnica, que leva o padrão de excelência e a expertise da instituição para diversas partes do Brasil, por meio de entidades parceiras.

Apoio das marcas

Além das doações de pessoas físicas, a Campanha AACD Teleton contou com o apoio de grandes empresas em prol da causa da pessoa com deficiência física. Nomes como Assaí, Bradesco, Brasilcap, Bigfral, Cacau Show, Droga Raia, Drogasil, Nova Fralda Turma da Mônica Baby, Riachuelo, VTV, WePink e muitas outras enviaram representantes e doações para a transmissão.

Se você não realizou a sua doação, ainda dá tempo. É possível doar qualquer valor enviando um Pix para doeteleton@aacd.org.br ou (11) 94311-0144. Também estão disponíveis valores pré-definidos para doação pelo site oficial da campanha . A nossa equipe já doou!

Foto de capa: Rogerio Pallatta/SBT

