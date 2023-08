Adnews Twitter é acusado de aplicar atraso no acesso a sites que Elon Musk não gosta

Em mais uma polêmica envolvendo o Twitter , que agora se chama X, o bilionário Elon Musk parece estar deixando bem claras as suas preferências pessoais na rede social. De acordo com informações do Washington Post, divulgadas nesta terça-feira (15), a plataforma estaria aplicando um atraso de cinco segundos que retardava o acesso a alguns sites, incluindo New York Times, Reuters e Instagram.

Os sites afetados incluem concorrentes e veículos de notícias que publicaram matérias criticando o proprietário do Twitter. O veículo testou os atrasos, e descobriu que quando os usuários clicavam em links no Twitter que direcionavam para outros sites, eles eram, na verdade, redirecionados para uma tela em branco que durava alguns segundos, dando a entender que o endereço de destino estaria fora do ar ou com problemas técnicos, motivando a desistência no acesso.

Twitter/X is throttling link clicks to the @nytimes website by causing a 5 second delay during the redirect. pic.twitter.com/HCTN99McNy — Max Woolf (@minimaxir) August 15, 2023

Esse atraso parecia estar associado a links processados e abreviados pelo serviço t.co, que é utilizado para encurtar links postados no Twitter. Aparentemente, o problema foi resolvido em pouco tempo, e os links começaram a abrir normalmente.

Elon Musk tem enfrentado desavenças com a mídia, e em alguns casos, o Twitter tomou medidas que afetaram links para sites críticos ou concorrentes. A plataforma chegou a rotular a BBC e a NPR como “ mídias afiliadas ao estado ” , o que gerou protestos e levou a NPR a deixar a rede social em abril deste ano. Além disso, o Twitter começou a marcar links da plataforma de conteúdo independente Substack como inseguros após a empresa lançar um recurso similar ao Twitter para a base de usuários da empresa e seus leitores, alguns dos quais são assinantes pagantes, chamado Substack Notes. A Substack argumentou que o Notes e o Twitter não precisam ser concorrentes, e devem se complementar.

Nem o Twitter, nem o bilionário sulafricano se pronunciaram oficialmente sobre a situação até o momento.

* Com informações do The Guardian

