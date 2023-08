Adnews Ticket Sports realiza 3º TS Summit para fomentar o mercado de eventos esportivos

A Ticket Sports , maior plataforma de venda de inscrições para eventos esportivos na América Latina, realiza nesta semana o TS Summit em São Paulo. O objetivo do evento que ocorrerá nesta quarta-feira (16) é fomentar o diálogo entre organizadores de eventos e marcas, proporcionando insights para o mercado esportivo.

Esta será a terceira edição do encontro, que espera reunir cerca de 400 participantes no WTC São Paulo. Entre os palestrantes confirmados estão o ex-nadador Cesar Cielo , a jornalista Christiane Pelajo , Erick Castelhero (editor da Gazeta Esportiva e envolvido na organização da corrida de São Silvestre), João Traven e Jued Abud (responsáveis pela Maratona do Rio), e outros especialistas.

O CEO da Ticket Sports, Daniel Krutman, fará a palestra de abertura, onde vai apresentar dados inéditos do mercado de eventos esportivos. O tema do evento será “ O céu é o limite ” , e uma novidade deste ano é o TS Summit Talks, um espaço para debates de 15 minutos, onde especialistas compartilharão insights com o público. Além disso, o evento contará com uma feira de negócios, debates sobre marketing, tendências, influenciadores e negócios do esporte, além de espaços para networking e discussões técnicas com acesso a dados e informações inéditas fornecidas pela plataforma Ticket Sports.

As últimas vagas ainda estão disponíveis, com inscrições regulares no valor de R$ 499,90, e R$ 299,90 para clientes e parceiros da Ticket Sports. O preço inclui kit de recepção, welcome coffee , coffee break , acesso à feira de negócios e happy hour ao final da programação.

O TS Summit é patrocinado pela Omie , Go! Running , Ecco Bolsas e Performance Run , e tem o apoio da Associação dos Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor ( ABRACEO ), Fotop e Arena Hub . O evento teve sua primeira edição em 2019 no Estádio do Pacaembu, retornou no Allianz Park no ano passado e agora segue para sua terceira edição, sendo um evento que busca fortalecer o mercado esportivo e promover conexões entre pessoas e experiências.

Serviço

TS Summit

16 de agosto de 2023

WTC São Paulo | Av. das Nações Unidas, 12.551, Cidade Monções – São Paulo (SP)

Compre seu ingresso no site oficial do evento

