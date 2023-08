Adnews Pizza oficial do filme ‘As Tartarugas Ninja: Caos Mutante’ entra no cardápio da Pizza Hut

Uma das maiores redes de pizzaria do mundo, a Pizza Hut acaba de lançar uma campanha em celebração ao lançamento do filme ‘ As Tartarugas Ninja: Caos Mutante ’ . A campanha foi desenvolvida em parceria com a agência DPZ e apresenta uma edição limitada no menu da marca, a ‘ Pepperoninja ’: uma pizza inspirada no estilo nova-iorquino, com fatias grandes, massa fina e recheio extra de queijo e pepperoni.

“Pizza Hut está cada vez mais conectada com a cultura pop e Tartarugas Ninja é, praticamente, uma unanimidade para quem é fã desse tipo de franquia. O desafio criativo aqui era maximizar as possibilidades da parceria, trazendo a marca para o centro da conversa. Foi aí que nasceu a Pepperoninja, nossa versão da pizza do filme. Uma forma de quem ama as tartarugas também dar um hut na parte mais saborosa dessa história”, conta Heitor Caetano, diretor de criação da DPZ.

Quem ficou com água na boca, levanta a mão! A pizza está disponível em todas as unidades brasileiras da Pizza Hut, por meio do aplicativo oficial e do site da marca, e também de aplicativos parceiros de entrega.

“As Tartarugas Ninja despertam a atenção do público mais jovem ao mesmo tempo em que instigam um sentimento de nostalgia nas gerações anteriores, que tiveram contato com o desenho. Estamos felizes com a parceria, pois há sintonia e conexão direta entre as tartarugas mais famosas do mundo e a pizza de pepperoni. É uma oportunidade de inserir a marca no dia a dia dos consumidores e reforçar a sua presença nas conversas e momentos de diversão”, comenta Bruna Fausto, diretora de Marketing da Pizza Hut Brasil na International Meal Company.

Esta é mais uma aposta da Pizza Hut para continuar se conectando com diversos públicos e, sobretudo, criar ainda mais conexões com os jovens ligados à cultura pop. Aliás, desde abril deste ano, a marca agregou ao seu portfólio a pizza no estilo nova-iorquino em outros sabores, uma alternativa aos consumidores da sua famosa e tradicional Massa Pan .

“Os jovens de hoje buscam por produtos que, além de proporcionar uma indulgência atrelada a um bom preço, se conectem emocionalmente com eles. A nova Pepperoninja traz aos consumidores a oportunidade de experimentar a pizza do filme no estilo nova-iorquino, com a massa fininha e fatia grandona, e entregando muito mais queijo”, conclui a executiva.

O filme ‘ As Tartarugas Ninja: Caos Mutante ’ traz as famosas tartarugas de volta, que decidem agir como heróis para serem aceitas como adolescentes “ humanos ” na cidade de Nova Iorque. A trama envolve a luta contra um sindicato do crime e um exército de mutantes. O filme será distribuído pela Paramount Pictures e pela Nickelodeon Movies , e chegará aos cinemas no próximo dia 31, com a participação de dubladores como Any Gabrielly e Léo Santana na versão brasileira. É trailer que você quer, né? Vem cá.

