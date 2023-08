Adnews Com Rodrigo Santoro, campanha 3D da TIM é destaque no Aeroporto de Guarulhos

Sabia que o Rodrigo Santoro está no Aeroporto Internacional de Guarulhos te esperando? É verdade esse bilhete, e o Adnews tem provas documentais! A produtora paulista Frameria criou um filme em 3D Pop-up para ser veiculado no aeroporto, em parceria com a agência BETC HAVAS , promovendo o novo plano TIM Black com Apple One . O filme foi dirigido por Fernando DJ, com produção de Luiz Fellipe Sousa e Roberto Faria.

O desafio principal ao produzir esse tipo de filme, de acordo com DJ, é a complexidade em comparação aos filmes convencionais veiculados em telas tradicionais, como TV, computador e celular.

“Esse tipo de filme é pensado a partir do ponto de vista físico do espectador para que o efeito Pop-up seja visualizado. E como um adicional, tivemos a captação do Rodrigo Santoro na perspectiva correta para compor com a cena 3D ”, explica o diretor.

A peça está em exibição no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, no 3D Deep Iconic, equipamento da JCDecaux , empresa especializada na instalação de mobiliário urbano, criado exclusivamente para a veiculação de campanhas em três dimensões. O equipamento em formato de “U” com borda infinita, que auxilia na extensão virtual e explora a saída e interação com objetos, possui quatro telas LED de altíssima qualidade, que juntas, possuem 13 metros de largura frontal, 6 metros de largura em cada uma das laterais e 3 metros de altura, que oferecem ângulo de visão perfeito em vários pontos do saguão.

Se você não tem viagem marcada, pode conferir a ativação aqui mesmo, no vídeo abaixo.

Tendência na Times Square

Embora seja novidade para os brasileiros, o 3D Deep Iconic já está em funcionamento há algum tempo na Times Square, em Nova York (EUA), sendo um dos maiores painéis de out-of-home do mundo! E a Frameria também esteve por lá. A produtora foi responsável pela criação de um anúncio em 3D Pop-up para a Bauducco no final do ano passado, trabalho definido por Fernando DJ como “um presente de Natal a todos os envolvidos no processo de criação e produção”.

Deu até uma fominha de panetone, não é mesmo? Vem conferir esse vídeo sensacional e ficar com água na boca! #VemNatal2023

