Casa Riachuelo e Disney anunciam parceria "animal" para promover Linha PETS

A Casa Riachuelo , rede de lojas especializada em itens para casa e decoração, eletrodomésticos, utensílios, cama, mesa e banho, reforça sua linha PETS em parceria com a Disney , lar de diversos personagens famosos. E para anunciar a chegada dos novos produtos, a marca traz uma campanha que reforça a importância da adoção de animais abandonados e incentiva o apoio de seus consumidores ao trabalho da ONG Santo Pet .

“Inclusive, todos os seis “modelos” da nossa campanha estão aguardando ansiosos por um lar e uma família para chamar de sua”, comenta Mariana Rosalen, coordenadora de Marketing da Casa Riachuelo.

Atualmente, o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking mundial de países com mais animais de estimação no mundo, tendo mais de 149 milhões de pets espalhados por todo o território nacional. De acordo com o censo do Instituto Pet Brasil (IPB) de 2021, pelo menos 70% da população tem um animalzinho em casa ou conhece alguém que tenha.

“Estamos sempre atentos às movimentações do mercado e aos desejos e vontades dos nossos consumidores. A linha PETS nasceu a partir dessa escuta ativa, com o intuito de ocupar um espaço importante no mercado, que cresceu mais de 15% só neste ano, segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan)”, acrescenta Mariana.

A nova coleção foi desenvolvida a partir da linha ‘ Mickey and Friends ’ trazendo personagens clássicos da Disney, como o Mickey, a Minnie e o Pateta. A coleção conta com uma grande variedade de produtos, com foco em roupas e acessórios licenciados, como coleiras, guias e peitorais, além de caminhas e comedouros. São mais de 15 modelos com variações de tamanhos para diferentes portes.

Os produtos podem ser encontrados em todas as lojas Casa Riachuelo espalhadas pelo país, ou na loja digital da marca. A coleção ficará disponível até acabarem os estoques!

Além da Casa Riachuelo, a Disney já tem parceria com outras marcas do Grupo Guararapes , holding que engloba as marcas Riachuelo , FANLAB , Carter’s e Midway , formando um grande ecossistema de moda, lifestyle e serviços financeiros.

