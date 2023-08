Adnews Campanha da Espaçolaser apresenta depilação a laser como novo “amor da vida”

Se tem o Dia do Amor, celebrado na mesma data em que o Dia dos Namorados (12 de junho) para tornar as campanhas mais inclusivas, também tem o Dia do Autoamor, comemorado nesta terça-feira (15). A data atende popularmente pelo nome de Dia do Solteiro, mas a gente prefere a primeira opção, e parece que a Espaçolaser concorda. A principal empresa de depilação a laser no Brasil acaba de lançar a campanha ‘ Minha História de Amor ’ , em parceria com a agência Jotacom .

Com dois atores como protagonistas, a campanha retrata, com bom humor e leveza, as histórias de amor dolorosas, tóxicas e cheias de irritação das pessoas com os métodos de depilação tradicionais ao longo dos anos. No desfecho, a Espaçolaser apresenta a depilação a laser como o novo “ amor da vida ” dessas pessoas, destacando os benefícios do método, como a liberdade e a pele lisinha.

A campanha também inclui peças estáticas que fazem comparações bem-humoradas entre os métodos tradicionais e a depilação a laser. A ação começou hoje, e estará presente durante todo o mês de agosto nas redes sociais da Espaçolaser, incluindo Instagram , TikTok , Facebook , Twitter e YouTube , além do aplicativo de relacionamentos Tinder . Confira o primeiro filme completo abaixo.

A Espaçolaser é reconhecida como a maior empresa brasileira de depilação a laser, com mais de 800 unidades espalhadas pelo país e América Latina. Ela oferece procedimentos realizados por fisioterapeutas especializadas, com enfoque em técnicas sustentáveis de baixo impacto ambiental. A empresa também é conhecida por seu compromisso com a igualdade de gênero e o apoio ao esporte brasileiro.

