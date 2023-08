Adnews Campanha da Claro estreia mídia OOH no humorístico ‘A Praça É Nossa’, do SBT

A praça mais famosa do Brasil está de cara nova! A novidade é o painel digital de mídia out-of-home . O totem da atração humorística ‘A Praça É Nossa’, do SBT, apresentará peças de publicidade durante o programa, a fim de se assemelhar ainda mais aos espaços públicos do cotidiano brasileiro.

A estreia desse novo formato de branded content traz a Claro como primeira marca a explorar o espaço, com a campanha de seu plano pré-pago, o ‘Prezão’. A ação foi desenvolvida pelo SBT Solutions, time de consultoria, criação e produção de conteúdo para as marcas , em parceria com a equipe de produção do programa. E o Adnews adorou a criatividade!

“O espaço inédito na programação traz o OOH para dentro da TV aberta e será aproveitado por diversos segmentos, seja para campanhas pontuais ou sustentação de marca para diferentes anunciantes. Sempre estamos prontos para criar soluções especiais, oferecendo pacotes multiplataforma centrados nas necessidades dos clientes”, relata Luciana Valério, diretora comercial do SBT.

A Talent , agência da operadora, também esteve envolvida no projeto de divulgação integrada e orgânica, que fará parte do cenário do humorístico até dezembro de 2023.

“Com a Talent Street, procuramos sempre soluções inovadoras de OOH para agregar valor aos nossos clientes. Enxergar inovação dentro de um programa com mais de 30 anos de existência nos motivou a levar isso para a Claro, e junto a ela, sermos os primeiros a explorar esse ativo que sabemos que será importante para todos os lados envolvidos. O posicionamento e localização do OOH dentro do cenário traz essa visibilidade para o público”, diz Eduardo Amato, gerente de Mídia da Talent.

O humorístico ‘A Praça É Nossa’ é um programa que atravessa gerações e alcança todas as faixas etárias e classes sociais, sendo popularmente conhecido pela diversificação em seu humor, tendo, atualmente, mais de 20 personagens. Apresentado pelo humorista Carlos Alberto de Nóbrega, a atração é transmitida pela TV todas às quintas-feiras, às 23h, e também fica disponível no YouTube e no site da emissora.

