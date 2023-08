Adnews Em expansão, Bacio di Latte lança serviço personalizado para eventos

A gelateria italiana Bacio di Latte , fundada em São Paulo em 2011, está expandindo suas atividades com um serviço personalizado para eventos que pretende adoçar e animar as celebrações, trazendo exclusivos gelatos, picolés e chocolates. E para apresentar essa novidade, a marca estará no The Collection 2023, evento que reúne os melhores fornecedores do mercado de festas e turismo, nos dias 11 e 12 de agosto.

Além dos produtos artesanais feitos com ingredientes da mais alta qualidade, o serviço oferece atendimento especializado, equipamentos diferenciados e a possibilidade de personalizar as embalagens de acordo com as necessidades dos clientes.

Com apresentações inovadoras para encantar os convidados dos eventos, o novo serviço traz três opções de formatos: um quiosque retrô modelo Fiat 500, um balcão gelataio com capacidade para oito sabores de gelato e um gelataio pequeno com quatro sabores de gelato. A linha de picolés da marca também está disponível para eventos, podendo ser entregue em freezers modernos ou no clássico carrinho de picolés. Durante o The Collection, os visitantes poderão explorar de perto todas as possibilidades oferecidas pela Bacio di Latte.

“A Bacio di Latte vai além da entrega do gelato. Nós oferecemos uma experiência completa aos nossos clientes, e esse é um dos nossos maiores diferenciais. No caso dos eventos, enxergamos uma oportunidade de trazer um produto premium , personalizável e exclusivo para esse setor. Estamos empolgados em poder compartilhar a novidade em um evento intimista com bastante prestígio, como o The Collection”, afirma Edoardo Tonolli, CEO e sócio-fundador da gelateria.

Graças à versatilidade, o novo serviço é ideal para casamentos, aniversários, formaturas, festas de debutantes, eventos corporativos, feiras e festivais. Atualmente disponível nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a Bacio di Latte está considerando a expansão desse serviço também para outras regiões brasileiras. Para receber um orçamento personalizado do serviço, basta solicitar na página de eventos , no site da Bacio di Latte.

Já consagrada no cenário gastronômico por seus autênticos gelatos italianos, a empresa está em um momento de expansão de seu portfólio e serviços. Nos últimos anos, a gelateria aumentou sua presença nacional com novas lojas e pontos de venda, incluindo a linha Bacio Casa. Além disso, lançou um aplicativo de entrega próprio, duas linhas completas de picolés e, em colaboração com marcas de destaque, desenvolveu novas receitas para sua linha de confeitaria e cafeteria, e também uma linha exclusiva de velas e aromatizantes com fragrâncias inspiradas em seus gelatos irresistíveis.

Serviço

The Collection 2023

11 e 12 de agosto de 2023

das 14h às 21h

Casa Petra | Av. Aratãs, 1010, Moema – São Paulo (SP)

Compre seu ingresso no site oficial do evento

