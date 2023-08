Ana Beatriz Oliveira* ‘The Cost of Gold’ aborda impactos do garimpo ilegal entre os indígenas

O Dia Internacional dos Povos Indígenas foi celebrado nesta quarta-feira (9). A data foi criada em 1995 por decreto da Organização das Nações Unidas (ONU), e busca reforçar os direitos dos indígenas, criar condições para acabar com os ataques sofridos pelas aldeias, reconhecer suas tradições e promover a conscientização sobre a inclusão desses povos. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas é responsável pela garantia desses direitos.

Atualmente, de acordo com os dados mais recentes disponibilizados pela ONU, o número de indígenas cresceu de forma significativa. Existem de 370 a 500 milhões de indígenas no mundo, distribuídos em 5 mil culturas diferentes. Aproximadamente 5% da população mundial é indígena. Porém, mesmo com o reconhecimento formal, a realidade vivenciada pela população é outra.

O garimpo ilegal do ouro é um dos problemas que os indígenas têm enfrentado no Brasil. A prática desgasta não só a natureza, mas também a moradia e a vida dos nativos. Para tentar virar esse jogo, alertando e conscientizando a sociedade sobre as consequências dessa ação (que não é distante do nosso cotidiano, como parece), a agência DM9 criou a campanha ‘ The Cost of Gold ’, um excelente exemplo do uso da publicidade em favor da sociedade.

Os primeiros movimento pela causa ocorreram em janeiro deste ano, junto com a repercussão do garimpo ilegal e as condições nas quais o povo Yanomami vive. Os fatos despertaram angústia na equipe da agência, que prontamente buscou meios de se aprofundar no assunto para conseguir atuar sobre ele. Nesse processo, a DM9 chegou ao líder da Urihi Associação Yanomami , Júnior Hekurari Yanomami, que abraçou o projeto sem pensar duas vezes, pois também já procurava ajuda.

O filme da campanha, que teve uma repercussão muito grande, é protagonizado por Júnior, que fala sobre as consequências do garimpo ilegal para os povos indígenas e faz um apelo pela extinção da prática. O discurso é feito na linguagem Yanomami, reforçando a representatividade que também se faz presente no backstage do projeto, já que a diretora do filme é indígena.

Em celebração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, o Adnews conversou com a Nina Lucato, diretora executiva de Criação da DM9, sobre esse trabalho que foi, inclusive, premiado no Festival Internacional da Criatividade de Cannes deste ano.

“Como uma indústria que trabalha com criatividade, a gente consegue e tem potencial para oferecer nosso talento para ajudar nessas causas e essas pessoas. A campanha surgiu com ao intuito de chamar atenção e fazer com que a sociedade repense a relação que temos com o ouro ” , explicou.

O sucesso de poucos pode custar a vida de muitos, e não nos damos conta disso. A publicidade também é um veículo informativo e educativo, e pode colocar luz sobre temas escondidos na correria do nosso cotidiano e iniciar movimentos efetivos de mudança social, cultural e estrutural. Além do filme publicitário, a agência também utilizou o seu poder para atuar de outras duas formas sobre a causa.

Para exemplificar o uso do ouro como símbolo de sucesso, a narrativa utiliza a estatueta do Oscar, maior premiação de cinema do planeta e propõe a substituição do objeto por outra estatueta, feita de cerâmica e banhada na tinta de urucum, com o formato da divindade Omama. Exemplares da estatueta indígena foram enviados ao festival.

Outra ação foi realizada em parceria com a agência CDN Comunicação . Na segunda fase da divulgação do trabalho à imprensa, a CDN desviou o foco da campanha para a causa indígena, trazendo em sua comunicação informações sobre o garimpo ilegal do ouro e dando voz ao líder indígena, que foi colocado em contato com a imprensa nacional e internacional para expor o problema.

O sucesso de ‘ The Cost of Gold ’ foi tanto, que o projeto conquistou o Ouro na categoria Design em Cannes e integrou mais sete listas, se tornando um dos cases brasileiros com o maior número de shortlists da edição de 2023. A agência emplacou um total de 13 shortlists no festival, com os cases ‘The Cost Of Gold’ (8x), ‘One Exhibition’ (2x) e ‘AnimalTV’ (3x). Com ‘One Exhibition’, também conquistou a Prata na categoria Print & Publishing e o Bronze na categoria Industry Craft. Sobre a premiação no festival, a diretora executiva elencou os critérios que podem ter chamado a atenção do júri.

“ Primeiramente, a linguagem totalmente Yanomami. Talvez, para o júri, tenha sido uma coisa totalmente diferente, porque é uma cultura muito própria, com cores muito fortes, então acho que isso destacou o projeto. E também o entendimento de que o design foi feito em função de uma causa muito maior, com um propósito profundo e urgente ” , destacou Nina.

A agência já pensa em desdobramentos para a campanha, que estão sendo avaliados junto com o líder da Associação Yanomami.

“ Nós estamos diretamente ligados à essa história e não percebemos. Então, temos que usar a criatividade e a comunicação a favor deles. Não tem como não se emocionar e não se mobilizar ” , completou a executiva.

A campanha ‘ The Cost of Gold ’ ficou em 4º lugar no #TopPubli especial Cannes Lions do Adnews, impactando completamente a nossa equipe. Se você ainda não assistiu a esse trabalho espetacular da DM9, aperte o play agora mesmo!

* Com supervisão de Jéssica Bitencourt

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . Aqui, o amanhã já está acontecendo.

The post ‘The Cost of Gold’ aborda impactos do garimpo ilegal entre os indígenas appeared first on ADNEWS .