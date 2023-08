Ana Beatriz Oliveira* Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja terá Faustão como apresentador

A primeira edição do ‘Prêmio Marília Mendonça de Música Sertaneja’ já tem seu apresentador definido: Fausto Silva. mais conhecido como Faustão. Com mais de 30 anos de carreira na TV, ele foi convidado especialmente pela família da artista e será o responsável por conduzir as homenagens, shows e entrega das 13 premiações.

O evento, que trará musicais e duetos inéditos, acontecerá no dia 24 de outubro, em Goiânia (GO), cidade onde Marília viveu e fez sucesso como cantora.

A premiação, que é a primeira totalmente dedicada ao gênero sertanejo no Brasil, como forma de eternizar o nome da eterna “Rainha da Sofrência” e celebrar os profissionais da área, será transmitida ao vivo pelo canal no YouTube de Marília Mendonça .

Entre as categorias estão: Produtor Musical, Revelação, Artista Solo Masculino, Artista Solo Feminino, Dupla Masculina, Dupla Feminina, Hit do Ano, Álbum do Ano, Projeto Audiovisual/ Videoclipe, Música Clássica Sertaneja, Artista Clássico Sertanejo, Show do Ano e Rodeio/Feira Agropecuária.

Esse é um projeto idealizado pela família da artista e que tem a Mynd , maior agência de Marketing de Influência e Entretenimento do Brasil, como parceira e responsável pela produção do evento e captação de patrocínio.

