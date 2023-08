Adnews Após rebranding, Elon Musk anuncia leilão de itens relacionados ao Twitter

Agora você pode ter um exemplar do extinto passarinho do Twitter na sala da sua casa! O bilionário Elon Musk está colocando diversos itens relacionados à rede social em um leilão, algumas semanas após a empresa passar por um rebranding e adotar o nome ‘X’ .

O leilão inclui 584 lotes com uma variedade de itens, como mesas de centro, gaiolas de pássaros enormes e pinturas a óleo de imagens que se tornaram virais na plataforma. Também estão listadas dezenas de mesas e cadeiras, guitarras, kits de bateria, amplificadores e uma cabine de DJ completa com controlador, mixers e alto-falantes, instrumentos musicais suficientes para equipar uma banda! Até u ma das placas do Twitter que ainda está fixada na sede da empresa em San Francisco (EUA) pode ser arrematada, com a observação de que o comprador será responsável por coordenar a remoção licenciada da mesma.

Pinturas a óleo de fotografias viralizadas no Twitter também serão leiloadas. Uma delas é a famosa selfie das estrelas, tirada por Ellen Degeneres no Oscar de 2014. A outra é a imagem que o então presidente dos EUA, Barack Obama , publicou após sua reeleição em 2012, e que se tornou o tweet mais curtido da plataforma na época.

Intitulado ‘Twitter Rebranding: Online Auction Featuring Memorabilia, Art, Office Assets & More! ’, o leilão está programado para acontecer entre os dias 12 e 14 de setembro. A oferta mínima para cada lote é de US$ 25, conforme informado pela casa de leilões Heritage Global Partners à BBC.

E a tour continua!

O leilão é mais um capítulo da tour do Twitter nas mãos de Musk, que parece querer superar séries historicamente longas, como Simpsons e Grey’s Anatomy. Desde a aquisição da empresa por US$ 44 bilhões, no ano passado, o bilionário implementou cortes significativos de empregos como parte de seus esforços para reduzir custos operacionais, incluindo funcionários envolvidos no monitoramento de abusos na plataforma, e promoveu mudanças no processo de verificação de contas.

No mês passado, a empresa passou por um rebranding significativo, trocando seu famoso logotipo de pássaro azul por um ‘X’ preto e branco. Qual será o próximo plot twist dessa história? Façam suas apostas!

* Com informações da BBC

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . Aqui, o amanhã já está acontecendo.

The post Após rebranding, Elon Musk anuncia leilão de itens relacionados ao Twitter appeared first on ADNEWS .