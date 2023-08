Eliane Munhoz 6 séries com pais para assistir em seis streamings diferentes

Todos os anos dou dicas especiais para o Dia dos Pais. E dessa vez escolhi seis séries onde a figura paterna é parte importante da história. E tem opções nos mais diversos streamings. Então, veja aqui 6 dicas de séries em 6 streamings diferentes.

Fubar | 1ª temporada (Netflix)

Primeira série da carreira de Arnold Schwarzenegger, ‘ Fubar ’ é uma série de ação e comédia que acompanha Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger), um agente da CIA prestes a se aposentar. Porém, os planos de Luke são impedidos quando ele descobre que sua filha, Emma (Monica Barbaro), também é uma espiã. Com as profissões secretas de ambos expostas, surge o sentimento de que nenhum dos dois conhece o outro de verdade. Obrigados a trabalhar juntos em uma missão, eles precisam encontrar uma maneira de lidar com as desavenças. A série já foi renovada para a segunda temporada.

The Mandalorian | 3 temporadas (Disney+)

Din Djarin (Pedro Pascal) é um guerreiro solitário que trabalha como caçador de recompensas. Ele embarca numa jornada pelos territórios esquecidos da galáxia, logo após a queda do Império e antes da criação da temida Primeira Ordem. O Mandaloriano recebe uma missão de um cliente misterioso no submundo de Nevarro. Ele precisa rastrear e capturar um alvo sem nome, de aproximadamente cinquenta anos. E apesar de seu cliente parecer não se importar, o Dr. Pershing (Omid Abtahi) insiste que ele fique vivo.

Então, ele encontra Grogu, um ser enigmático da raça de Yoda que precisa de sua ajuda. O Mandaloriano escolhe proteger Grogu, ou “A Criança”, como também é conhecido. Em sua busca para entender as origens de Grogu, os dois são perseguidos por Moff Gideon, um ex-governador do Império que teve a vida impactada depois que os rebeldes destruíram a segunda Estrela da Morte. A quarta temporada já foi aprovada.

Modern Family | 11 temporadas (Star+)

A série super premiada mostra o dia a dia de três famílias ligadas entre si. Jay Pritchett (Ed O’Neill) é um homem que se casa com a latina Glória (Sofía Vergara), muitos anos mais nova que ele. Os dois moram com o filho dela, Manny (Rico Rodriguez). Também convivem diariamente com os filhos do primeiro casamento de Jay: Claire (Julie Bowen) e Mitchell (Jesse Tyler Ferguson). Ela é uma dona de casa casada com o corretor de imóveis Phil Dunphy (Ty Burrell). Diariamente luta para dar a melhor educação para os filhos Haley (Sarah Hyland), Alex (Ariel Winter) e Luke (Nolan Gould). Já Mitchell vive um relacionamento com Cameron Tucker (Eric Stonestreet), que tem como fruto a filha adotiva Lily (Aubrey Anderson-Emmons).

Yellowstone | 5 temporadas (Paramount+)

A série acompanha a luta, por vezes violenta, de uma família do interior do estado de Montana para manter a sua propriedade. A família Dutton, comandada pelo patriarca John (Kevin Costner), tem um grande império latifundiário e se recusa a abrir mão de qualquer milímetro das terras que herdou. De um lado, grandes imobiliárias querem a propriedade para desenvolver o comércio local e expandir o espaço urbano. Do outro, comunidades indígenas protestam contra a tomada ilegal de terras pertencentes aos nativos. Mas, independente de qualquer coisa, a família Dutton não pretende dar o braço a torcer e perder seu poder. A segunda parte da 5ª temporada ainda não tem data para estrear, e será o final da série.

Superman & Lois | 3 temporadas (HBO Max)

Os jornalistas Clark Kent (Tyler Hoechlin), mais conhecido como Super-Homem, e Lois Lane (Elizabeth Tulloch), não são apenas colegas, mas também um casal. Depois de derrotar supervilões, alienígenas e outras criaturas determinadas a erradicar a raça humana, os dois enfrentam um desafio ainda maior: levar uma vida “ normal ” nos dias de hoje. Além de manterem um emprego não lucrativo, Clark e Lois criam dois filhos, Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alexander Garfin).

Voltando às suas origens na pequena cidade de Smallville, Clark e Lois reencontram Lana Lang (Emmanuelle Chriqui), uma agente de crédito local e também o primeiro amor do Homem de Aço. Por sua vez, os filhos dos Kents conhecem a rebelde Sarah Cushing (Inde Navarrette), filha de Lana com o bombeiro Kyle Cushing (Erik Valdez). Mas, o retorno a Smallville vai ter uma reviravolta inesperada quando um estranho aparecer. A série foi renovada para a quarta temporada, que vai estrear em 2024.

Two And a Half Men | 12 temporadas (Amazon Prime Video)

Série de comédia de enorme sucesso. A vida de um homem rico e solteiro, Charlie (Charlie Sheen) se complica quando seu irmão divorciado Alan (Jon Cryer) e seu sobrinho Jake (Angus T. Jones) resolvem morar na sua casa em Malibu. Apesar das enormes diferenças entre os dois irmãos, eles decidem firmar uma parceria para dar um lar ao pequeno Jake.

